ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

“Ελευθέριος Βενιζέλος”: Άνδρας σε αμόκ πέταξε μπουκάλια σε επιβάτες και διέλυσε κατάστημα Duty Free – Δείτε βίντεο ντοκουμέντο

Φωτογραφία: Intime
THESTIVAL TEAM

Σοβαρό επεισόδιο στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» με έναν άνδρα γύρω 40 χρόνων, σε κατάσταση αμόκ, να αρπάζει μπουκάλια από ράφια καταστήματος Duty Free και να τα πετά προς πάσα κατεύθυνση.

Το επεισόδιο έγινε 1η Μαρτίου 2026 και λίγες ώρες αφού ο άνδρας είχε πάρει εξιτήριο από ψυχιατρική κλινική, όπως διαπιστώθηκε από τα έγγραφα που έφερε. Πληροφορίες αναφέρουν πως έφτασε στο «Ελευθέριος Βενιζέλος» για να πάρει πτήση προς την Κύπρο (όπου μένει) αλλά όταν ενημερώθηκε πως αυτή ακυρώθηκε, βγήκε εκτός εαυτού, άρπαξε τα γυάλινα μπουκάλια και ξεκίνησε να τα πετά στους επιβάτες που περνούσαν από το σημείο.

Στο βίντεο ντοκουμέντο ακούγεται να ουρλιάζει ενώ προκαλεί εκτεταμένες φθορές. Ο άνδρας, φαίνεται να αρπάζει τα μπουκάλια και να τα πετά με δύναμη προς τους επιβάτες που παρακολουθούσαν αποσβολωμένοι την κατάσταση. Στη συνέχεια φαίνεται να χτυπά με μανία τα μπουκάλια στο κεφάλι του λες και δεν έχει καμία επαφή με το περιβάλλον.

Δείτε το βίντεο:

Η μανία των χτυπημάτων του ήταν τόσο σφοδρή που τραυματίστηκε στο κεφάλι.

Υπάλληλος του αεροδρομίου και 2 επιβάτες κατάφεραν να τον ακινητοποιήσουν μέχρι να φτάσουν οι αστυνομικές δυνάμεις.

Οι αστυνομικοί, σπεύδοντας στο σημείο, του χορηγήσουν ένεση ώστε να τον ηρεμήσουν.

Αεροδρόμιο "Ελ. Βενιζέλος"

