MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Μεγάλη κινητοποίηση για ανήλικη που αγνοείται στη Θεσσαλονίκη

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Τετάρτης στην περιοχή της Χαριλάου στη Θεσσαλονίκη μετά από αίτημα του «Χαμόγελου του Παιδιού» για συνδρομή στις έρευνες εντοπισμού 16χρονου κοριτσιού που αγνοείται.

Η Ελληνική Ομάδα Διάσωσης (ΕΟΔ) ανταποκρίθηκε άμεσα, κινητοποιώντας συνολικά 23 εθελοντές, οι οποίοι επιχειρούν σε κομβικά σημεία της περιοχής με στόχο τον ταχύ εντοπισμό της ανήλικης.

Οι έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, με τις αρχές και τους εθελοντές να συνεργάζονται στενά, αξιοποιώντας κάθε διαθέσιμο μέσο για τον εντοπισμό της.

Ανήλικη Εξαφάνιση Θεσσαλονίκη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 9 ώρες πριν

Δημήτρης Κούβελας: Με σχέδιο και σωστή προετοιμασία η Ελλάδα θα ηγηθεί της Ευρώπης το 2027

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 6 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Eκτός λειτουργίας αύριο τα φανάρια στον κόμβο Δελφών – Σόλωνος – Γραβιάς λόγω εργασιών

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 10 ώρες πριν

Θεοδωρικάκος: Aνοίγει ο δρόμος για τον νέο αναπτυξιακό κόμβο στα Nαυπηγεία Ελευσίνας

ΠΑΙΔΕΙΑ 23 ώρες πριν

ΑΠΘ: Το Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας τιμά την Ομ. Καθηγήτρια Βάσω Τοκατλίδου

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ώρες πριν

Η “Θεσσαλονίκη, η πόλη των γλυκών” στην 40η Philoxenia

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 13 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη μεθυσμένος οδηγός μετά από τροχαίο