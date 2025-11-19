Μεγάλη κινητοποίηση για ανήλικη που αγνοείται στη Θεσσαλονίκη
Φωτογραφία: Intime
THESTIVAL TEAM
Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Τετάρτης στην περιοχή της Χαριλάου στη Θεσσαλονίκη μετά από αίτημα του «Χαμόγελου του Παιδιού» για συνδρομή στις έρευνες εντοπισμού 16χρονου κοριτσιού που αγνοείται.
Η Ελληνική Ομάδα Διάσωσης (ΕΟΔ) ανταποκρίθηκε άμεσα, κινητοποιώντας συνολικά 23 εθελοντές, οι οποίοι επιχειρούν σε κομβικά σημεία της περιοχής με στόχο τον ταχύ εντοπισμό της ανήλικης.
Οι έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, με τις αρχές και τους εθελοντές να συνεργάζονται στενά, αξιοποιώντας κάθε διαθέσιμο μέσο για τον εντοπισμό της.
