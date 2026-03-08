MENOY

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Εκστρατεία ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της ΕΛΑΣ για την πρόληψη της ενδοοικογενειακής βίας

Φωτογραφία: Intime
THESTIVAL TEAM

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας, το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας υλοποιούν πανελλαδική εκστρατεία ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των πολιτών για την πρόληψη και αντιμετώπιση της ενδοοικογενειακής βίας, η οποία θα διαρκέσει έως το τέλος του μήνα.

Στο πλαίσιο της δράσης, αστυνομικοί των Γραφείων Αντιμετώπισης Ενδοοικογενειακής Βίας θα προβαίνουν σε ενημερωτικές παρεμβάσεις και διανομή υλικού ευαισθητοποίησης σε περιοχές αυξημένης επισκεψιμότητας σε όλη τη χώρα.

Ήδη, από σήμερα, αστυνομικοί πραγματοποίησαν διανομή ενημερωτικών αφισών σε κεντρικά σημεία της Αττικής, της Θεσσαλονίκης και άλλων περιοχών της επικράτειας, με στόχο την άμεση ενημέρωση των πολιτών και την ενίσχυση του κοινωνικού μηνύματος της δράσης.

Όπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση, στόχος της πρωτοβουλίας είναι η ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας σε ζητήματα σεβασμού, ενδυνάμωσης και στήριξης των γυναικών, καθώς και η ενίσχυση της κοινωνικής εγρήγορσης απέναντι στα περιστατικά έμφυλης και ενδοοικογενειακής βίας. Παράλληλα, επιδιώκεται η ενδυνάμωση της συνεργασίας μεταξύ τοπικών φορέων, κοινωνικών δομών και υπηρεσιών υποστήριξης θυμάτων.

«Το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και η Ελληνική Αστυνομία θα συνεχίσουν με συνέπεια τις δράσεις πρόληψης και κοινωνικής παρέμβασης, ενισχύοντας την προστασία των ευάλωτων πολιτών και προάγοντας την ασφάλεια και την κοινωνική συνοχή», καταλήγει η ανακοίνωση.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ελληνική Αστυνομία Ενδοοικογενειακή βία

Διαβάστε μας στο Google News

