ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Εφιάλτης στη Χαλκίδα: 21χρονη κατήγγειλε τον πατριό της για ασέλγεια ενώ κοιμόταν

Φωτογραφία: Freepik
THESTIVAL TEAM

Μια σοβαρή υπόθεση προσβολής της γενετήσιας αξιοπρέπειας διερευνούν τις τελευταίες ώρες οι αστυνομικές αρχές στη Χαλκίδα, μετά από επίσημη καταγγελία μιας 21χρονης γυναίκας.

Η νεαρή κοπέλα πέρασε το κατώφλι της αρμόδιας υπηρεσίας τις πρώτες πρωινές ώρες της Τρίτης, 14 Απριλίου, σε κατάσταση έντονης αναταραχής, προκειμένου να αναφέρει τις εφιαλτικές στιγμές που βίωσε μέσα στο ίδιο της το σπίτι.

Σύμφωνα με πληροφορίες του skai.gr, όλα συνέβησαν περίπου στις 02:00 τα ξημερώματα. Ο 40χρονος πατριός της φέρεται να εισήλθε στην οικία της την ώρα που εκείνη βρισκόταν σε κατάσταση ύπνου.

Όπως περιέγραψε η 21χρονη στους αστυνομικούς, ο άνδρας την πλησίασε και προέβη σε βάναυσες ασελγείς χειρονομίες, προσβάλλοντας την αξιοπρέπειά της και παραβιάζοντας κάθε έννοια ασφάλειας μέσα στον προσωπικό της χώρο. Η καταγγέλλουσα ζήτησε την άμεση ποινική δίωξη του άνδρα, περιγράφοντας με σαφήνεια τα γεγονότα που οδήγησαν στην αποτρόπαιη αυτή πράξη.

Αμέσως μετά την καταγραφή του περιστατικού, οι αρχές ξεκίνησαν τις προβλεπόμενες υπηρεσιακές ενέργειες για τον εντοπισμό του δράστη. Ο 40χρονος, ο οποίος είναι επίσης κάτοικος της Χαλκίδας, αναζητείται από τις αρχές σε διάφορα σημεία της πόλης. Οι έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, με στόχο τη σύλληψή του εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας του αυτοφώρου, η οποία εκπνέει στις 23:59 της αυριανής ημέρας, 15 Απριλίου.

Η νεαρή γυναίκα παραμένει σε επικοινωνία με τις αρχές, ενώ οι αστυνομικές υπηρεσίες συνεχίζουν τις περιπολίες για τον εντοπισμό του υπόπτου στα πιθανά σημεία διαμονής και εργασίας του.

Χαλκίδα

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 3 ώρες πριν

ΠΑΟΚ: Τι ισχύει με τα εισιτήρια του τελικού – Ποιοι έχουν προτεραιότητα

ΔΙΕΘΝΗ 3 ώρες πριν

Τραμπ: Η Ευρώπη έχει απεγνωσμένα ανάγκη για ενέργεια και το Ηνωμένο Βασίλειο αρνείται να αξιοποιήσει το πετρέλαιο της Βόρειας Θάλασσας

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ 1 ώρα πριν

“Βιολάντα”: Μεγάλη διαρροή προπανίου δείχνει η έκθεση του Γενικού Χημείου του Κράτους

ΔΙΕΘΝΗ 5 ώρες πριν

Τραμπ: Η Μελόνι αρέσει στον κόσμο; Δεν μπορώ να το πιστέψω

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 17 ώρες πριν

Ο “χάρτης” πληρωμών από ΔΥΠΑ και e-ΕΦΚΑ από σήμερα έως τις 17 Απριλίου

ΔΙΕΘΝΗ 11 ώρες πριν

Η Σλοβενία ​​σχεδιάζει δημοψήφισμα για την αποχώρησή της από το ΝΑΤΟ