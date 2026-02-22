Δύο συλλήψεις στα Χανιά για μπαλωθιές μετά από γλέντι, πυροβόλησαν 116 φορές στον αέρα

Δύο συλλήψεις για μπαλωθιές πραγματοποίησαν οι αστυνομικές αρχές στα Χανιά της Κρήτης.

Σύμφωνα με πληροφορίες του patris.gr, όλα συνέβησαν το απόγευμα του Σαββάτου όταν σε περιοχή των Χανίων οι κάτοικοι σηκώθηκαν στο… πόδι από πυροβολισμούς που άκουσαν.

Τελικά, όπως διαπιστώθηκε, ήταν μπαλωθιές που έπεφταν από το σπίτι του όπου γινόταν γλέντι.

Οι κάτοικοι ενημέρωσαν τις αρχές με τους αστυνομικούς να πηγαίνουν για έρευνα στο σπίτι και το όχημα όπου κατά τη διάρκεια της αυτοψίας στο σημείο περισυνέλλεξαν κάλυκες διαφόρων διαμετρημάτων.

Σήμερα το πρωί πραγματοποιηθήκαν νομότυπες έρευνες στα σπίτια των δύο αντρών ηλικίας 73 και 37 ετών κατά τη διάρκεια των οποίων βρεθήκαν συνολικά κι κατασχέθηκαν:

17 κάλυκες διαφόρων διαμετρημάτων

Πυροβόλο όπλο (πιστόλι) με δυο γεμιστήρες

100 φυσίγγια.

Οι δύο άντρες συνελήφθησαν για παραβάσεις περί όπλων αλλά κα γιατί δεν κατονόμασαν τους δράστες των άσκοπων πυροβολισμών και θα οδηγηθούν αρμόδια Εισαγγελική Αρχή.

Προανάκριση ενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων.