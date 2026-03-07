MENOY

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Δύο επιχειρήσεις διάσωσης μεταναστών σε Καλούς Λιμένες και Γαύδο

Φωτογραφία: Αρχείο Intime
THESTIVAL TEAM

Δύο επιχειρήσεις εντοπισμού και διάσωσης αλλοδαπών πραγματοποιήθηκαν τις τελευταίες ώρες στη θαλάσσια περιοχή νότια της Κρήτης, υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ).

Στην πρώτη περίπτωση τα ξημερώματα εντοπίστηκαν και διασώθηκαν 94 αλλοδαποί που επέβαιναν σε λέμβο, στη θαλάσσια περιοχή 14 ναυτικά μίλια νοτιοδυτικά των Καλών Λιμένων. Στην επιχείρηση συμμετείχε πλωτό σκάφος του Λιμενικού Σώματος, με τη συνδρομή δεξαμενόπλοιου σημαίας Λιβερίας, ενώ χρησιμοποιήθηκε και μη επανδρωμένο αεροσκάφος (drone) της δύναμης Frontex. Οι διασωθέντες μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης.

Σε δεύτερη επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε χθες το απόγευμα, εντοπίστηκαν και διασώθηκαν 35 και περίπου 68 αλλοδαποί, οι οποίοι επέβαιναν σε δύο λέμβους στη θαλάσσια περιοχή νότια της Γαύδου. Στην επιχείρηση συμμετείχαν ένα ναυαγοσωστικό σκάφος, ένα πλωτό του Λιμενικού Σώματος, ένα εναέριο μέσο της Frontex, καθώς και τρία παραπλέοντα πλοία.

Οι αλλοδαποί μεταφέρθηκαν με πλωτό σκάφος του Λιμενικού στο λιμάνι της Χώρας Σφακίων.

