ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Δολοφονία στο Περιστέρι: Θέμα χρόνου η σύλληψη του δράστη – Τον είχε ξυλοκοπήσει πριν από 15 ημέρες ο Βούλγαρος που σκότωσε

Φωτογραφία: Αρχείο Intime
|
THESTIVAL TEAM

Θέμα χρόνου θεωρείται σύμφωνα με αστυνομικές πηγές η σύλληψη του άνδρα ο οποίος τα ξημερώματα της Δευτέρας μαχαίρωσε στην κοιλιά και σκότωσε έναν 37χρονο Βούλγαρο έξω από νυχτερινό κέντρο στο Περιστέρι.

Κατά τις ίδιες πηγές ο δράστης είναι ένας νεαρός Έλληνας, ηλικίας κάτω των 25 ετών, ο οποίος είναι γνωστός στις αρχές και εργαζόταν ως «προστασία» στην ίδια περιοχή.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν συγκεντρώσει οι αστυνομικοί, περίπου 15 ημέρες πριν τη δολοφονία είχε προηγηθεί ο ξυλοδαρμός του δράστη από τον Βούλγαρο που έπεσε νεκρός και άλλα άτομα.

Ήταν γι’ αυτόν τον ξυλοδαρμό, αναφέρουν οι ίδιες πηγές, που περίμενε ο νεαρός άνδρας τον 37χρονο για να τον εκδικηθεί τα ξημερώματα της Κυριακής.

Σημειώνεται ότι και το θύμα είχε μπλεξίματα στο παρελθόν με τη δικαιοσύνη καθώς είχε εκτίσει ποινή φυλάκισης στη Λάρισα, διατηρώντας έκτοτε επαφές και με άτομα μέσα από τα σωφρονιστικά καταστήματα αλλά και με τον χώρο της νύχτας.

Πηγή: protothema.gr

Περιστέρι

