Διασωληνωμένη στη ΜΕΘ του Παπαγεωργίου η 24χρονη από τη Βέροια που βρέθηκε βαριά χτυπημένη σε πυλωτή πολυκατοικίας

Κρίσιμη θεωρείται η κατάσταση της υγείας της 24χρονης που βρέθηκε χθες το βράδυ βαριά χτυπημένη σε πυλωτή πολυκατοικίας στη Βέροια.

Η 24χρονη νοσηλεύεται διασωληνωμένη στη ΜΕΘ του νοσοκομείου “Παπαγεωργίου” και φέρει βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις.

Η 24χρονη εντοπίστηκε χθες το βράδυ γύρω στις 10 βαριά χτυπημένη σε πυλωτή πολυκατοικίας στη Βέροια ενώ σύμφωνα με πληροφορίες, τα τραύματα που φέρει παραπέμπουν σε ξυλοδαρμό.

Μεταφέρθηκε αρχικά στο νοσοκομείο Βέροιας όπου και κρίθηκε αναγκαία η διακομιδή της στο “Παπαγεωργίου” όπου και νοσηλεύεται σε ΜΕΘ. Η νεαρή δεν είναι σε θέση να δώσει κατάθεση και να περιγράψει τι ακριβώς έχει συμβεί.