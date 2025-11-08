MENOY

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Χολαργός: Το προφίλ του 69χρονου που προσεγγίζει ανήλικα παιδιά και προσπαθεί να τα οδηγήσει σπίτι του

THESTIVAL TEAM

Τον τρόμο έχει προκαλέσει 69χρονος στον Χολαργό, που προσεγγίζει ανήλικα αγόρια και κορίτσια έξω από σχολεία και προσπαθεί να τα οδηγήσει στο σπίτι του.

Μαρτυρίες αναφέρουν πως ο άνδρας παραμονεύει έξω από τα σχολεία στο Χολαργό, με αποτέλεσμα οι διευθύνσεις να προβούν προς ενημέρωση γονέων και κηδεμόνων.

«Είχαμε ενημερωθεί από το σχολείο αρκετές ημέρες πριν ότι κυκλοφορεί κάποιος άνθρωπος, ο οποίος παρενοχλεί τα παιδιά», αναφέρει γονέας.

«Εμένα πριν 10 ημέρες τον γιο μου, τον πήρε από πίσω, τον φωτογράφισε, του έλεγε έλα να σου δώσω μία καραμέλα και ο γιος μου έφυγε τρέχοντας για το σπίτι έντρομος, που είναι 10 χρόνων το παιδί.

Έχει βγάλει βόλτα τον σκύλο και εκεί τον προσέγγισε και του φώναζε ‘ε, αγοράκι να σου δώσω μία καραμέλα να σε γνωρίσω;

Και είχε πάει και την 28η στην παρέλαση και έβγαλε βίντεο και φωτογραφίες από τα κοριτσάκια της παρέλασης», λέει πατέρας 10χρονου.

Το προφίλ του 69χρονου

Ο 69χρονος, σύμφωνα με επίσημη ενημέρωση από την Αστυνομία, είχε συλληφθεί το 2019 στην Κέρκυρα για κατάχρηση σε ασέλγεια ανηλίκων, αποπλάνηση ανηλίκων και κατοχή υλικού παιδικής πορνογραφίας.

Οι καταγγελίες το τελευταίο διάστημα είναι πολλές, ο άνδρας προσήχθη και αφέθηκε ελεύθερος με συστάσεις.

Οι γονείς, μέσω ομάδας, προσπαθούν να προφυλάξουν τα παιδιά τους: «Η μητέρα του παιδιού έκανε καταγγελία στην Αστυνομία αλλά η Ασφάλεια απάντησε ότι δεν μπορεί να δράσει αν δεν πραγματοποιήσει ο δράστης κάτι πιο μεμπτό.

