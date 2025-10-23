MENOY

Χημικά και κρότου λάμψης στο Μεταξουργείο σε διαμαρτυρία εκπαιδευτικών και γονιών για συγχωνεύσεις τμημάτων σε σχολεία – Βίντεο

Επεισόδια σημειώθηκαν το πρωί της Πέμπτης στο Μεταξουργείο, έξω από το κτίριο της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Κατά την συγκέντρωση διαμαρτυρίας των εκπαιδευτικών και των γονέων, οι εντάσεις δεν άργησαν να ξεσπάσουν με αποτέλεσμα οι αστυνομικοί να ρίξουν κρότου λάμψης και χημικά.

Εκπαιδευτικοί, σύλλογοι και γονείς, προχώρησαν σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο Μεταξουργείο, καταγγέλλοντας τις συμπτύξεις 15 τμημάτων σε 12 σχολεία της περιοχής. Τα επεισόδια ξεκίνησαν για άγνωστο λόγο με αποτέλεσμα η αστυνομία να ρίξει χημικά για να σπάσει την συγκέντρωση.

Εν τέλει αρκετοί εκπαιδευτικοί απωθήθηκαν από τους αστυνομικούς αν και το κλίμα παραμένει τεταμένο.

Οι εκπαιδευτικοί καταγγέλλουν πως η σύμπτυξη των τμημάτων είναι αντιπαιδαγωγικό και τοξικό μέτρο που υποβαθμίζουν το δημόσιο σχολείο και τα μορφωτικά δικαιώματα των μαθητών.

