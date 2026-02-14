Χειροπέδες σε 38χρονο που έκλεβε από ράγες του ΟΣΕ – Βίντεο ντοκουμέντο από τη στιγμή που ξηλώνει καλώδια

Την κλοπή καλωδίων χαλκού από τον σταθμού του προαστιακού στο Ζεφύρι κατέγραψε βίντεο ντοκουμέντο. Ήταν απόγευμα της 31ης Ιανουαρίου όταν ένας 38χρονος πήδηξε από την αποβάθρα στις ράγες στον σταθμό Ζεφυρίου, αψηφώντας ακόμη και την προσωπική του ασφάλεια. Αμέσως αρχίζει να ξηλώνει καλώδια που τροφοδοτούν κρίσιμα συστήματα για την ασφαλή λειτουργία των αμαξοστοιχιών, ενώ ο συνεργός του παρέμενε στην αποβάθρα για να φυλάει τσίλιες.

Ο Ιωάννης Φεστερίδης, προϊστάμενος ασφαλείας του ΟΣΕ δήλωσε: «Αμέσως κινητοποιήθηκε τεχνικό συνεργείο ώστε να μπορέσει να βοηθηθεί η κυκλοφορία. Δόθηκε εντολή για καταγραφή σε κάμερες και οι αστυνομικοί πήγαν επί τόπου, είδαν και αυτοί, πήραν στοιχεία από τη δολιοφθορά, βρήκαν και κάποιο μαχαίρι, κάποια πράγματα εκεί που μπορούν να βρουν dna».

Ο δράστης συνέχισε απτόητος το έργο του, ακόμη και όταν αντελήφθη ότι στην αποβάθρα υπάρχει παρουσία πολίτη και κατάφερε να αποσπάσει καλώδιο φωτο σήμανσης σιδηροδρομικού δικτύου μήκους 100 μέτρων.

Αστυνομικοί του σχεδίου «Αριάδνη» που περιπολούσαν στην περιοχή, πραγματοποίησαν έλεγχο σε πέντε άτομα και μετά από διασταύρωση με το βινετεοληπτικό υλικό προχώρησαν στη σύλληψη του δράστη.

Μετά από δύο εβδομάδες οι αστυνομικοί σταματούν για έλεγχο, μια ομάδα υπόπτων στον ίδιο σταθμό. Λίγο αργότερα ένας άλλος, με φακό στο στόμα, ανεβαίνει τα σκαλιά από τις αποβάθρες και στο πρόσωπό του οι αστυνομικοί αναγνωρίζουν τον δράστη, τον οποίο και συνέλαβαν.

