Στέφανος Τσιτσιπάς: Η αγκαλιά στη σύντροφό του μετά τη νίκη στη Μαδρίτη

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς προκρίθηκε στο δεύτερο γύρο του Όπεν της Μαδρίτης και μετά το τέλος του αγώνα του, η σύντροφός του, Κρίστεν Θομς, τον περίμενε στο χώρο των αποδυτηρίων για μία αγκαλιά.

Μετά τον επεισοδιακό χωρισμό του με την Πάουλα Μπαντόσα, ο Στέφανος Τσιτσιπάς εμφανίζεται ξανά ερωτευμένος, με την Κρίστεν Θομς να βρίσκεται διαρκώς στο πλευρό του τους τελευταίους μήνες.

Η αγκαλιά τους δε, μετά την πρώτη του νίκη στο τουρνουά της Μαδρίτης, έγινε viral στα social media, με τον κορυφαίο Έλληνα τενίστα να δέχεται τα συγχαρητήρια και την υποστήριξη της αγαπημένης του.

Stefanos Tsitsipas with his girlfriend Kristen Thoms after his first first round win during Mutua Madrid Open.



Watch Stefanos’s post-match interview here! https://t.co/6zcAYD5MIz pic.twitter.com/sJTHOyjQBw — BB Tennis (@BBTennis_tv) April 24, 2026

Ο Τσιτσιπάς έχει πάντως μπροστά του δύσκολο έργο, αφού στον επόμενο γύρο θα αντιμετωπίσει τον Αλεξάντερ Μπούμπλικ.