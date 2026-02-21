Χανιά: Υπό έλεγχο η φωτιά σε τυπογραφείο – Μεγάλη κινητοποίηση λόγω τόνων χαρτιού δίπλα σε κατοικία

Μεγάλη κινητοποίηση λίγο μετά τις 7 το απόγευμα του Σαββάτου (21/02) στην Πυροσβεστική Υπηρεσία Χανίων καθώς εκδηλώθηκε φωτιά σε επιχείρηση τυπογραφείου στις Μουρνιές.

Στο σημείο επιχείρησαν 6 οχήματα με 20 άνδρες της Πυροσβεστικής ενώ έσπευσαν και δυνάμεις της Αστυνομίας για την ρύθμιση της κυκλοφορίας.

Η φωτιά εκδηλώθηκε σε εξωτερικό χώρο της επιχείρησης όπου υπάρχουν τόνοι χαρτιού και τέθηκε γρήγορα υπό έλεγχο προκειμένου να μην επεκταθεί καθώς ακριβώς δίπλα υπάρχει κατοικίας, σύμφωνα με το zarpanews.gr.