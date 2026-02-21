MENOY

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Χανιά: Υπό έλεγχο η φωτιά σε τυπογραφείο – Μεγάλη κινητοποίηση λόγω τόνων χαρτιού δίπλα σε κατοικία

|
THESTIVAL TEAM

Μεγάλη κινητοποίηση λίγο μετά τις 7 το απόγευμα του Σαββάτου (21/02) στην Πυροσβεστική Υπηρεσία Χανίων καθώς εκδηλώθηκε φωτιά σε επιχείρηση τυπογραφείου στις Μουρνιές.

Στο σημείο επιχείρησαν 6 οχήματα με 20 άνδρες της Πυροσβεστικής ενώ έσπευσαν και δυνάμεις της Αστυνομίας για την ρύθμιση της κυκλοφορίας.

Η φωτιά εκδηλώθηκε σε εξωτερικό χώρο της επιχείρησης όπου υπάρχουν τόνοι χαρτιού και τέθηκε γρήγορα υπό έλεγχο προκειμένου να μην επεκταθεί καθώς ακριβώς δίπλα υπάρχει κατοικίας, σύμφωνα με το zarpanews.gr.

Πυροσβεστική Υπηρεσία Χανιά

