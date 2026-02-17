Χαλκιδική: Συναγερμός για φωτιά σε εκπαιδευτικό όχημα στο ΕΠΑΛ Μουδανιών – Δείτε φωτο

Συναγερμός σήμανε σήμερα το πρωί για φωτιά σε εκπαιδευτικό όχημα στα Μουδανιά, στη Χαλκιδική.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η φωτιά ξέσπασε στο όχημα λίγο πριν τις 09:00 και ενώ το όχημα ήταν σταθμευμένο σε κλειστό χώρο στο ΕΠΑΛ των Μουδανιών.

Στο σημείο έσπευσαν πέντε πυροσβέστες με δύο οχήματα όμως η φωτιά είχε σβήσει πριν από την άφιξή τους. Οι πρώτες εκτιμήσεις των Αρχών αναφέρουν πως η φωτιά προκλήθηκε πιθανότατα από κάποιο βραχυκύκλωμα.

Από το συμβάν δεν αναφέρθηκε τραυματισμός ενώ το όχημα υπέστη υλικές ζημιές στο ταμπλό.