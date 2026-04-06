Χαλκιδική: Στις φλόγες το παλιό εργοστάσιο του Τσάνταλη – Επί τόπου η Πυροσβεστική

Πυρκαγιά ξέσπασε σε κτίριο των εγκαταστάσεων Τσάνταλη, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Πιο συγκεκριμένα, η φωτιά ξέσπασε περίπου στις 14:00 και στο σημείο επιχειρούν πέντε οχήματα της Πυροσβεστικής καθώς και ένα κλιμακοφόρο όχημα.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η πυρκαγιά τέθηκε υπό μερικό έλεγχο, ενώ οι δυνάμεις παραμένουν στο σημείο για την πλήρη κατάσβεση της φωτιάς.

Δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματισμούς.

Οινοποιία Τσάνταλη Φωτιά Χαλκιδική

