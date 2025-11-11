MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Χαλκίδα: Ταυτοποιήθηκαν τέσσερα άτομα για… κόντρες στην Εθνική οδό

Φωτογραφία: Αρχείο Intime
|
THESTIVAL TEAM

Σχετικά με περιστατικό διατάραξης της οδικής κυκλοφορίας, έπειτα από συγκέντρωση ατόμων και οχημάτων, μεσημβρινές ώρες της 09-11-2025, στην 11,00 χ/θ της Νέας Εθνικής Οδού Σχηματαρίου – Χαλκίδας, με σκοπό την πραγματοποίηση αυτοσχέδιων αγώνων, ανακοινώνεται ότι, από το Τμήμα Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων ΠΑΘΕ Βοιωτίας, έπειτα από συγκέντρωση, ανάλυση και αξιοποίηση προανακριτικού υλικού, στο πλαίσιο της ενδελεχούς προανακριτικής διαδικασίας, ταυτοποιήθηκαν τέσσερις ημεδαποί για την συμμετοχή τους στο υπό διερεύνηση περιστατικό.

Συγκεκριμένα, πρόκειται για δύο ημεδαπούς, οι οποίοι, όπως προέκυψε, συμμετείχαν, ως οδηγοί δίκυκλων μοτοσικλετών, σε αυτοσχέδιο αγώνα, καθώς και ακόμη δύο ημεδαπούς, οι οποίοι συμμετείχαν ως θεατές.

Σε βάρος τους σχηματίσθηκε δικογραφία, -κατά περίπτωση- για επικίνδυνες παρεμβάσεις στην οδική ασφάλεια και επικίνδυνη οδήγηση. Παράλληλα θα εφαρμοστούν και τα προβλεπόμενα διοικητικά πρόστιμα.

Η έρευνα συνεχίζεται για την ταυτοποίηση και άλλων συμμετεχόντων στο εν λόγω περιστατικό, ενώ με την ολοκλήρωση της προανακριτικής διαδικασίας, η σχηματισθείσα δικογραφία θα υποβληθεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Χαλκίδας.

Ελληνική Αστυνομία Χαλκίδα

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΚΑΙΡΟΣ 7 ώρες πριν

Τσατραφύλλιας: Πώς θα είναι ο καιρός τα Χριστούγεννα – Η πρώτη εκτίμηση και τι δείχνουν τα μοντέλα

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 5 λεπτά πριν

Τραγωδία στην Πάτρα: Νεκρό το τρίχρονο αγόρι που είχε πέσει από μάντρα

ΔΙΕΘΝΗ 5 ώρες πριν

Άνδρας στη Βραζιλία προσπαθεί να σωθεί από πλημμύρα αλλά βυθίζεται μαζί με το αυτοκίνητό του – Δείτε βίντεο

LIFESTYLE 19 ώρες πριν

“Φωτιά” η Κιμ Καρντάσιαν στο πάρτι της Κένταλ – Το εντυπωσιακό ανθρακί μπικίνι που “απογείωσε” το Instagram

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 3 ώρες πριν

Πιερρακάκης: Η Βόρεια Ελλάδα έχει τα θεμέλια, τους ανθρώπους και τις ιδέες για να πρωταγωνιστήσει

LIFESTYLE 40 λεπτά πριν

Ελένη Φιλίνη: Δέχθηκα παρενόχληση από δύο σκηνοθέτες και έναν ηθοποιό που δεν είναι στη ζωή