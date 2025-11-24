Χαλκίδα: Μητέρα παρασύρθηκε από αυτοκίνητο ενώ πήγαινε τον γιο της στο σχολείο

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε νωρίς το πρωί της Δευτέρας (24/11) έξω από δημοτικό σχολείο στη Χαλκίδα, όπου αυτοκίνητο παρέσυρε μητέρα ενώ περπατούσε με τον 10χρονο γιο της.

Το τροχαίο έγινε έξω από το 22ο Δημοτικό Χαλκίδας τη στιγμή που η μητέρα πήγαινε να αφήσει τον γιο της στο σχολείο για τα μαθήματά του. Τότε αυτοκίνητο την χτύπησε, την παρέσυρε και την πέταξε στο έδαφος με αποτέλεσμα να προκληθεί πανικός.

Τόσο ο οδηγός όσο και περαστικοί σταμάτησαν να βοηθήσουν την γυναίκα η οποία είχε τραυματιστεί.

Στο σημείο βρέθηκε τυχαία και ορθοπεδικός γιατρός που της έδωσε τις πρώτες βοήθειες.

«Περνούσα όπως κάθε ημέρα από το σημείο όταν είδα την γυναίκα κάτω. Την έβλεπα συχνά να πηγαίνει το παιδί στο σχολείο περπατώντας πάντα στην άκρη του δρόμου. Έσπευσα αμέσως και διαπίστωσα ότι έχει υποστεί κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις αλλά ήταν σταθερή. Την κρατούσα ήρεμη για να μην πανικοβληθεί μέχρι να έρθει το ΕΚΑΒ που την μετέφερε στο Νοσοκομείο Χαλκίδας», τόνισε ο ορθοπεδικός στο eviaonline.gr.

Το 10χρονο παιδί, εμφανώς σοκαρισμένο από το σοβαρό τροχαίο, μεταφέρθηκε με τη βοήθεια άλλης μητέρας στο σχολείο, ενώ ενημερώθηκε και ο πατέρας.