Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ Βόλου κάηκε ολοσχερώς ενώ μετέφερε 12χρονο στην Αθήνα – Δείτε φωτογραφία

Στιγμές αγωνίας εκτυλίχθηκαν το απόγευμα της Μεγάλης Δευτέρας (6 Απριλίου) στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης – Αθηνών, όταν ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ τυλίχτηκε στις φλόγες ενώ μετέφερε παιδί 12 ετών και τη μητέρα του προς την Αθήνα.

Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 16:45, όταν το ασθενοφόρο παρουσίασε μηχανική βλάβη και στη συνέχεια εκδηλώθηκε φωτιά. Το πλήρωμα του ασθενοφόρου αντέδρασε άμεσα και ψύχραιμα. Έκανε στην άκρη το όχημα το πάρκαρε σε ειδικό σημείο και έβγαλε από το όχημα το παιδί με τη μητέρα του, ενώ ταυτόχρονα προχώρησε σε ίδιες ενέργειες κατάσβεσης της φωτιάς με τον πυροσβεστήρα.  Σύμφωνα με πληροφορίες του taxydromos.gr, οι ζημιές στο ασθενοφόρο είναι ολοσχερείς, καθώς το όχημα καταστράφηκε από τη φωτιά.

Λίγη ώρα αργότερα, παιδί και μητέρα μεταφέρθηκαν με δεύτερο ασθενοφόρο, προκειμένου να ολοκληρωθεί με ασφάλεια η διακομιδή τους στην Αθήνα.

Για την κατάσβεση της φωτιάς επιχείρησαν 12 πυροσβέστες με 4 οχήματα.

