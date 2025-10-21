MENOY

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Απάτη στον Χολαργό: Παρίσταναν υπάλληλο του ΔΕΔΔΗΕ και άρπαξαν κοσμήματα και χρήματα από ηλικιωμένη

Φωτογραφία: Αρχείο Intime
THESTIVAL TEAM

Μία νέα τηλεφωνική απάτη σημειώθηκε το προηγούμενο Σάββατο στον Χολαργό, με θύμα μια ηλικιωμένη γυναίκα, την οποία έπεισαν να παραδώσει τα κοσμήματά της και χρήματα σε υποτιθέμενους υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του ΕΡΤnews και την εκπομπής NEWSROOM , ένας άνδρας τηλεφώνησε στην ηλικιωμένη, προσποιούμενος υπάλληλο της ΔΕΔΔΗΕ, και την καθοδήγησε να τυλίξει τα κοσμήματά της σε αλουμινόχαρτο, να τα τοποθετήσει μέσα σε λεκάνες και να τα κατεβάσει έξω από το σπίτι της. Λίγη ώρα αργότερα, δύο άνδρες έφτασαν στο σημείο και τα παρέλαβαν, ενώ αυτόπτης μάρτυρας, γειτόνισσα της γυναίκας, περιέγραψε τη σκηνή.

«Είδα έναν εύσωμο άνδρα, μελαχρινό, μάλλον Ρομά, να κρατά μια γαλάζια λεκάνη γεμάτη αντικείμενα τυλιγμένα σε αλουμινόχαρτο. Φώναζε “γρήγορα, γρήγορα” σε ένα αυτοκίνητο που περίμενε στη μέση του δρόμου. Μετά εξαφανίστηκαν προς τα πάνω», ανέφερε η γυναίκα.

Η ηλικιωμένη δήλωσε ότι έχασε κοσμήματα αξίας 10.000 ευρώ και 300 ευρώ σε μετρητά. Όπως έγινε γνωστό, η αστυνομία συνέλαβε έναν 21χρονο, μέλος της σπείρας, ενώ το παράνομο όφελος από τη δράση της ομάδας εκτιμάται σε 90.000 ευρώ.

Ποιους τρόπους χρησιμοποιούν οι σπείρες

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, τα περιστατικά απάτης έχουν αυξηθεί κατά 40% μέσα στο 2024, με τις τηλεφωνικές απάτες να βρίσκονται πλέον στο επίκεντρο. Οι δράστες παριστάνουν υπαλλήλους ΔΕΚΟ, τραπεζών, ασφαλιστές, λογιστές ή ακόμα και αστυνομικούς, με σκοπό να αποσπάσουν χρήματα ή προσωπικά δεδομένα.

Η πρόεδρος του Ελληνικού Ινστιτούτου Κυβερνοασφάλειας, Στέλλα Τσίτσουλα, υπογράμμισε ότι πρόκειται για ψεύτικες κλήσεις που στοχεύουν κυρίως ηλικιωμένους: «Επίσημοι φορείς, όπως η αστυνομία ή οι ΔΕΚΟ, δεν επικοινωνούν ποτέ με πολίτες μέσω τηλεφώνου για τέτοιες υποθέσεις. Δεν δίνουμε ποτέ προσωπικά ή οικονομικά στοιχεία και τερματίζουμε αμέσως την κλήση», τόνισε.

Οι αρχές καλούν τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να ενημερώνουν άμεσα την αστυνομία σε περίπτωση που δεχθούν ύποπτες κλήσεις ή αιτήματα για μεταφορά χρημάτων.

Απάτη Χολαργός

