Αναστάτωση στο κέντρο του Ηρακλείου: Αυτοκίνητο καρφώθηκε σε βιτρίνα καταστήματος

Αναστάτωση προκλήθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα στη Λεωφόρο Καλοκαιρινού στο κέντρο του Ηρακλείου, όταν αυτοκίνητο «καρφώθηκε» σε βιτρίνα καταστήματος, κάνοντας τη… σμπαράλια!

Όπως αναφέρει το creta24.gr όλα συνέβησαν περίπου στις 12:10 το βράδυ, όταν υπό άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες, ο οδηγός του αυτοκινήτου, στο οποίο επέβαιναν άλλα τέσσερα άτομα, έχασε τον έλεγχο, με αποτέλεσμα να καταλήξει στη βιτρίνα του εμπορικού καταστήματος.

Στο σημείο έσπευσε η αστυνομία, που τοποθέτησε μάλιστα και κορδέλες, ενώ ακόμη δεν έχει γίνει γνωστό αν έχει προκληθεί κάποιος τραυματισμός.

Ηράκλειο

