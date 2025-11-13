Αναστάτωση στο κέντρο του Ηρακλείου: Αυτοκίνητο καρφώθηκε σε βιτρίνα καταστήματος
THESTIVAL TEAM
Αναστάτωση προκλήθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα στη Λεωφόρο Καλοκαιρινού στο κέντρο του Ηρακλείου, όταν αυτοκίνητο «καρφώθηκε» σε βιτρίνα καταστήματος, κάνοντας τη… σμπαράλια!
Όπως αναφέρει το creta24.gr όλα συνέβησαν περίπου στις 12:10 το βράδυ, όταν υπό άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες, ο οδηγός του αυτοκινήτου, στο οποίο επέβαιναν άλλα τέσσερα άτομα, έχασε τον έλεγχο, με αποτέλεσμα να καταλήξει στη βιτρίνα του εμπορικού καταστήματος.
Στο σημείο έσπευσε η αστυνομία, που τοποθέτησε μάλιστα και κορδέλες, ενώ ακόμη δεν έχει γίνει γνωστό αν έχει προκληθεί κάποιος τραυματισμός.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
- Ο Πάνος Ρούτσι πήγε σε υπνοθεραπεύτρια για να μάθει τη… μοίρα του γιου του: “Αν δεν έφευγε από το ατύχημα, θα έφευγε πάλι από τροχαίο” – Δείτε βίντεο
- Δήμαρχος Σιντικής: Να κλείσει οριστικά η δομή μεταναστών στο Κλειδί – Μόνο κακό μπορεί να προκαλέσει στον τόπο
- Άννα Βίσση: Παραβρέθηκε σε αγώνα NBA μαζί με τα εγγόνια της – Το στιγμιότυπο μέσα από το γήπεδο