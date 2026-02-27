MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Άγιος Παντελεήμονας: Συνελήφθη διακινητής ναρκωτικών μετά από επεισοδιακή καταδίωξη – Έπεσε πάνω σε τρία αυτοκίνητα

Φωτογραφία: Αρχείο Intime
THESTIVAL TEAM

Συνελήφθη το βράδυ της Τετάρτης ένας 28χρονος μετά από επεισοδιακή καταδίωξη στην περιοχή του Άγιου Παντελεήμονα. Ο δράστης οδηγούσε ανάποδα σε τρεις δρόμους ενώ έπεσε και πάνω σε τρία σταθμευμένα οχήματα.

Όλα ξεκίνησαν όταν οι αστυνομικοί σε περιπολία τους εντόπισαν το όχημα που οδηγούσε ο 28χρονος, το έκριναν ύποπτο και θέλησαν να το σταματήσουν. Στην θέα των αστυνομικών ο 28χρονος δράστης, ανέπτυξε ταχύτητα και τότε ξεκίνησε η καταδίωξη.

Όπως αναφέρει η ΕΛΑΣ στην ανακοίνωση της ο 28χρονος αγνόησε τα ηχητικά σήματα των αστυνομικών που τον καλούσαν να σταματήσει στον έλεγχο και συνέχισε να οδηγεί αντικανονικά σε 3 οδούς και προσέκρουσε σε 3 σταθμευμένα οχήματα. Ο οδηγός ακινητοποιήθηκε και οδηγήθηκε στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγίου Παντελεήμονα, το οποίο επελήφθη προανακριτικά.

Στην κατοχή του και στο εσωτερικό του οχήματος βρέθηκαν, μεταξύ άλλων, και κατασχέθηκαν:

-500- δισκία ecstasy,
-40- εμποτισμένα χαρτάκια LSD,
-16,8- γραμμ. κοκαΐνης,
-31- δισκία MDMA,
-11- γραμμ. ακατέργαστης κάνναβης,
το χρηματικό ποσό των -5.690- ευρώ και
μαχαίρι.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Άγιος Παντελεήμονας

