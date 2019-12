Χιλιανοί εισαγγελικοί λειτουργοί διενεργούν έρευνα για την υπόθεση με τον 20χρονο διαδηλωτή που τραυματίστηκε από όχημα της αστυνομίας κατά τη διάρκεια επεισοδίων σε διαδήλωση στην πρωτεύουσα Σαντιάγο το απόγευμα της Παρασκευής.

Πλάνα που μεταδόθηκαν από τηλεοπτικά δίκτυα της χώρας εικονίζουν δύο οχήματα μονάδων αντιμετώπισης ταραχών περικυκλωμένα από διαδηλωτές στην Πλατεία Ιταλίας, εστία των διαδηλώσεων των τελευταίων δύο μηνών, πριν σημειωθεί το συμβάν.

Διαδηλώσεις εναντίον της πολιτικής του συντηρητικού προέδρου Σεμπαστιάν Πινιέρα και των ενδημικών ανισοτήτων συνταράσσουν τη Χιλή από τη 18η Οκτωβρίου, στην πιο σοβαρή κρίση μετά την αποκατάσταση της δημοκρατίας το 1990. Τουλάχιστον 26 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί στις διαδηλώσεις και τις ταραχές, ενώ χιλιάδες άλλοι έχουν τραυματιστεί στη λατινοαμερικανική χώρα, που ως πρόσφατα προβαλλόταν ως υπόδειγμα «σταθερότητας» στην περιοχή.

Ο νεαρός που τραυματίστηκε κατονομάστηκε από ΜΜΕ της Χιλής ως Όσκαρ Ιγνάσιο Πέρες Κορτές. Έχει εισαχθεί σε ιδιωτικό νοσοκομείο όπου νοσηλεύεται και κατά τις πρώτες πληροφορίες έχει υποστεί κάταγμα στη λεκάνη, σύμφωνα με την εφημερίδα El Mercurio.

Αστυνομικός αναμένεται να προσαχθεί ενώπιον δικαστηρίου για προκαταρκτική ακρόαση καθώς κατηγορείται για πρόκληση σοβαρών σωματικών βλαβών, επιβεβαίωσε μιλώντας στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters εκπρόσωπος της εισαγγελίας.

Ο περιφερειάρχης της μητροπολιτικής περιοχής του Σαντιάγο δήλωσε ότι τα πλάνα του συμβάντος «δεν αφήνουν κανέναν αδιάφορο».

«Ως μέλος της κυβέρνησης και περιφερειάρχης εκφράζω την βαθιά λύπη μου για αυτό που έγινε και εύχομαι ό,τι καλύτερο σε αυτόν [σ.σ. τον νεαρό που τραυματίστηκε] και στην οικογένειά του», πρόσθεσε ο περιφερειάρχης Φελίπε Γκεβάρα.

O Γκεβάρα είχε διαμηνύσει ότι θα εφαρμοζόταν πολιτική «μηδενικής ανοχής» έναντι των διαδηλώσεων που γίνονται χωρίς άδεια στο Σαντιάγο.

Δεν υπήρξε καμία απάντηση όταν το πρακτορείο Reuters αναζήτησε εκπροσώπους της αστυνομίας και της εισαγγελίας για να σχολιάσουν περαιτέρω το συμβάν.

CHILE: UPDATING Health of young man who was hit at Plaza de la Dignidad yesterday. He got 4 fractures, splitted urethra,and polytrauma. Now with a probe directly to the bladder. Also has a sacrum fracture and knee. He is serious but out of vital risk. pic.twitter.com/JgBa3M1A17