Το Tetris μειώνει τις αναμνήσεις από τραύματα του παρελθόντος, δείχνει νέα μελέτη

Το πασίγνωστο βιντεοπαιχνίδι Tetris μπορεί να αμβλύνει τις αναμνήσεις από τραυματικές εμπειρίες του παρελθόντος, σύμφωνα με μία νέα, σημαντική μελέτη.

Στη μελέτη συμμετείχαν σχεδόν 100 υγειονομικοί, οι οποίοι είχαν τραυματικά βιώματα από την εργασία τους. Όσοι από αυτούς έπαιζαν το κλασικό βιντεοπαιχνίδι αντιστοίχισης πλακιδίων στο πλαίσιο της θεραπείας τους, είχαν λιγότερες ακούσιες αναδρομές (flashbacks) των γεγονότων που τους είχαν στιγματίσει.

Η βελτίωσή τους ήταν τέτοια μετά από 6 μήνες, ώστε πολλοί είχαν πάψει πια να έχουν συμπτώματα της διαταραχής του μετατραυματικού στρες (PTSD).

Τη μελέτη διεξήγαγαν επιστήμονες από τη Βρετανία και τη Σουηδία, οι οποίοι θέλουν τώρα να επαληθεύσουν τα ευρήματά τους σε μεγαλύτερους αριθμούς ασθενών.

Το Tetris είναι ένα μεγάλο, ρωσικής επινόησης πάζλ. Πρωτοκυκλοφόρησε το 1984 και σύντομα κατέκτησε τον κόσμο.

Πολύ συχνά

Τα ψυχικά τραύματα είναι πολύ συνηθισμένα. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) εκτιμά ότι επτά στους 10 ανθρώπους βιώνουν ψυχικό τραύμα τουλάχιστον μία φορά στη διάρκεια της ζωής τους. Το τραύμα αυτό μπορεί να οφείλεται σε έναν βαρύ τραυματισμό, έναν θάνατο, σε σεξουαλική βία κ.λπ.

Το σοβαρό ψυχικό τραύμα μπορεί να οδηγήσει στη διαταραχή μετατραυματικού στρες, από την οποία πάσχουν εκατομμύρια άνθρωποι στον κόσμο. Αυτή εκδηλώνεται συχνά με αιφνίδιες, αθέλητες αναδρομές του παρελθόντος που προκαλούν πολύ δυσάρεστα συμπτώματα.

Για την αντιμετώπιση της διαταραχής υπάρχουν αποτελεσματικές θεραπείες, αναφέρουν οι ερευνητές από το Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης. Πολλοί άνθρωποι, όμως, δεν έχουν πρόσβαση σε αυτές. Είναι επίσης χρονοβόρες, ενώ δεν συνιστώνται σε όσους αντιμετωπίζουν συνεχιζόμενο τραύμα.

Η νέα μελέτη

Η νέα μελέτη δημοσιεύθηκε στην ιατρική επιθεώρηση The Lancet Psychiatry. Διεξήχθη σε 99 εργαζομένους στην Υγεία, μέσης ηλικίας 41 ετών. Το 86% ήσαν γυναίκες.

Όλοι τους είχαν εργασθεί σε μονάδες COVID-19 στη διάρκεια της πανδημίας. Όλοι είχαν βιώσει ένα ή περισσότερα τραυματικά γεγονότα, όπως ο θάνατος ασθενών. Επιπλέον, όλοι ανέφεραν πως είχαν κάνει αναδρομή του τραυματικού γεγονότος τουλάχιστον τρεις φορές την εβδομάδα πριν από την έναρξη της μελέτης.

Οι ερευνητές τους χώρισαν σε τρεις ομάδες. Οι 40 από αυτούς υποβάλλονταν σε θεραπεία που συμπεριλάμβανε μία πολύ αργή μορφή Tetris, ενόσω σκεφτόντουσαν για λίγο ένα τραυματικό γεγονός.

Άλλοι 39 άκουγαν Μότσαρτ, καθώς η κλασική μουσική είναι γνωστό ότι καταπραΰνει το στρες. Οι τελευταίοι 20 υποβάλλονταν στην καθιερωμένη θεραπεία για διαταραχή μετατραυματικού στρες.

Τα ευρήματα

Έπειτα από μόλις έναν μήνα, οι συμμετέχοντες που έπαιζαν Tetris είχαν παρουσιάσει αισθητή μείωση στις ακούσιες αναδρομές των τραυματικών γεγονότων. Στην πραγματικότητα, οι αναδρομές τους ήταν 10 φορές λιγότερες απ’ ό,τι στις άλλες ομάδες εθελοντών.

Η θεραπεία με το Tetris παρέμεινε εξαιρετικά αποτελεσματική για αρκετό καιρό. Μετά από έξι μήνες, το 70% των ασθενών που έπαιζαν το βιντεοπαιχνίδι ανέφεραν πως δεν είχαν πια ενοχλητικές αναδρομές στο παρελθόν.

Επιπλέον, είχαν καταπραϋνθεί αισθητά και άλλα συμπτώματα της διαταραχής μετατραυματικού στρες.

Η νέα μελέτη διεξήχθη υπό επιστημονική καθοδήγηση. Οι ερευνητές αναζητούν τώρα τρόπους να ελέγξουν τη μέθοδό τους σε μεγαλύτερους και πιο ετερογενείς πληθυσμούς. Αναζητούν επίσης τρόπους αναπτύξεως μη-καθοδηγούμενης μορφής του παιχνιδιού που χρησιμοποίησαν στη μελέτη.

