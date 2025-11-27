MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΥΓΕΙΑ

Το σοβαρό άσθμα μπορεί να ελεγχθεί με φάρμακο που λαμβάνεται μία φορά το μήνα

Φωτογραφία: Pixabay
|
THESTIVAL TEAM

Ένα φάρμακο που λαμβάνεται με ένεση μία φορά το μήνα μπορεί να βοηθήσει τους πάσχοντες από σοβαρό άσθμα να μειώσουν τη λήψη κορτικοστεροειδών (κορτιζόνης) χωρίς να επιδεινωθούν τα συμπτώματά τους, σύμφωνα με μία νέα μελέτη.

Το φάρμακο λέγεται τεζεπελουμάμπη (tezepelumab)Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων (ΕΜΑ) το έχει εγκρίνει για εφήβους και ενήλικες (ηλικίες 12 ετών και άνω) με σοβαρό άσθμα. Χορηγείται ως συμπληρωματική θεραπεία στους ασθενείς των οποίων η νόσος δεν ελέγχεται επαρκώς με το συνδυασμό υψηλής δόσης κορτικοστεροειδών με ένα άλλο φάρμακο για τη νόσο.

Η τεζεπελουμάμπη δρα δεσμεύοντας μία πρωτεΐνη που προάγει τη φλεγμονή των αεραγωγών, η οποία προκαλεί τα συμπτώματα των πασχόντων. Είναι ένα ρυθμιστικό φάρμακο, δηλαδή λαμβάνεται ως θεραπεία συντήρησης για την πρόληψη των παροξύνσεων του άσθματος.

Δεν πρέπει να λαμβάνεται ως ανακουφιστικό φάρμακο, δηλαδή για την καταπράϋνση μιας κρίσης άσθματος, τονίζει ο ΕΜΑ.

Η νέα μελέτη

Τα νέα ευρήματα δημοσιεύονται στην ιατρική επιθεώρηση The Lancet Respiratory Medicine. Όπως γράφουν οι ερευνητές, ενέταξαν στη μελέτη τους 382 ασθενείς με σοβαρό άσθμα από 11 χώρες του κόσμου. Όλοι τους λάμβαναν καθημερινά ρυθμιστική αγωγή με 5-40 mg κορτικοστεροειδών.

Οι 298 από τους συμμετέχοντες έκαναν μία ένεση τεζεπελουμάμπης κάθε 4 εβδομάδες, επί έναν χρόνο. Όπως διαπίστωσαν οι ερευνητές, το 90% εξ αυτών κατόρθωσαν να μειώσουν τα κορτικοστεροειδή που έπαιρναν καθημερινά.

Μάλιστα, περισσότεροι από τους μισούς κατόρθωσαν έως το τέλος της μελέτης να τα διακόψουν εντελώς, χωρίς επιπτώσεις στα συμπτώματά τους. . Επιπλέον, η θεραπεία με το φάρμακο φάνηκε να βελτιώνει σημαντικά:

  • Τα συμπτώματα
  • Την αναπνευστική λειτουργία
  • Την ποιότητα ζωής τους

Η μελέτη έδειξε ακόμα ότι τα δύο τρίτα των ασθενών έπαψαν να έχουν κρίσεις άσθματος. Οι βελτιώσεις αυτές παρατηρήθηκαν ακόμα και δύο εβδομάδες μετά την πρώτη έγχυση. Διήρκησαν, δε, έως το τέλος της περιόδου παρακολουθήσεως.

Οφέλη από τη μείωση

Οι ερευνητές εκτιμούν ότι τα ευρήματά τους είναι πολύ σημαντικά. Όπως αναφέρουν, η καθημερινή λήψη κορτιζόνης σχετίζεται με σοβαρές μακροχρόνιες παρενέργειες, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται:

  • Οστεοπόρωση
  • Διαβήτης
  • Ευπάθεια σε λοιμώξεις

«Η μελέτη μας έδειξε ότι η συντριπτική πλειονότητα των ασθενών μπόρεσαν να μειώσουν τα κορτικοστεροειδή που λάμβαναν σε πολύ χαμηλή δόση, με πάνω από τους μισούς να τα διακόπτουν εντελώς», δήλωσε ο επικεφαλής ερευνητής Dr. David Jackson, καθηγητής Αναπνευστικής Ανοσολογίας στο King’s College του Λονδίνου (KCL).

Ωστόσο, «η τεζεπελουμάμπη καταστέλλει και τα αλλεργικά συμπτώματα, βελτιώνοντας και την χρόνια παραρρινοκολπίτιδα (ιγμορίτιδα). Επομένως, τα ευρήματά μας είναι πολύ ενθαρρυντικά για τους ασθενείς με σοβαρό άσθμα που έχουν συμπτώματα από το ανώτερο και από το κατώτερο αναπνευστικό», πρόσθεσε.

Πηγή: iatropedia.gr

Άσθμα

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΚΑΙΡΟΣ 18 ώρες πριν

Δ. Ωραιοκάστρου: Έκτακτη σύγκληση του Τοπικού Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας ενόψει της επερχόμενης κακοκαιρίας “Adel”

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 1 ώρα πριν

Τσίπρας: “Τους ευχαριστώ πολύ για τα καλά τους λόγια, εγώ θα μιλήσω στις 3 Δεκεμβρίου” – Η ανάρτηση για την κριτική στο βιβλίο του

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 13 ώρες πριν

Πηγές ΝΔ: 10 + 1 κρίσιμα ερωτήματα για τον Λ. Αντωνόπουλο που “καίνε” τον Ν. Ανδρουλάκη

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 16 ώρες πριν

Η Πειραιώς και το Κέντρο Διοτίμα συνεχίζουν τη συνεργασία τους για την πρόληψη και αντιμετώπιση της έμφυλης βίας

LIFESTYLE 22 λεπτά πριν

MadWalk 2025: Ο Μαζωνάκης με παραδοσιακό look τραγούδησε την “Θαλασσογραφία” του Διονύση Σαββόπουλου – Δείτε βίντεο

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 2 λεπτά πριν

Η Τράπεζα Πειραιώς ολοκλήρωσε την εξαγορά της Εθνικής Ασφαλιστικής