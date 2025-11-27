Το σοβαρό άσθμα μπορεί να ελεγχθεί με φάρμακο που λαμβάνεται μία φορά το μήνα

Ένα φάρμακο που λαμβάνεται με ένεση μία φορά το μήνα μπορεί να βοηθήσει τους πάσχοντες από σοβαρό άσθμα να μειώσουν τη λήψη κορτικοστεροειδών (κορτιζόνης) χωρίς να επιδεινωθούν τα συμπτώματά τους, σύμφωνα με μία νέα μελέτη.

Το φάρμακο λέγεται τεζεπελουμάμπη (tezepelumab). Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων (ΕΜΑ) το έχει εγκρίνει για εφήβους και ενήλικες (ηλικίες 12 ετών και άνω) με σοβαρό άσθμα. Χορηγείται ως συμπληρωματική θεραπεία στους ασθενείς των οποίων η νόσος δεν ελέγχεται επαρκώς με το συνδυασμό υψηλής δόσης κορτικοστεροειδών με ένα άλλο φάρμακο για τη νόσο.

Η τεζεπελουμάμπη δρα δεσμεύοντας μία πρωτεΐνη που προάγει τη φλεγμονή των αεραγωγών, η οποία προκαλεί τα συμπτώματα των πασχόντων. Είναι ένα ρυθμιστικό φάρμακο, δηλαδή λαμβάνεται ως θεραπεία συντήρησης για την πρόληψη των παροξύνσεων του άσθματος.

Δεν πρέπει να λαμβάνεται ως ανακουφιστικό φάρμακο, δηλαδή για την καταπράϋνση μιας κρίσης άσθματος, τονίζει ο ΕΜΑ.

Η νέα μελέτη

Τα νέα ευρήματα δημοσιεύονται στην ιατρική επιθεώρηση The Lancet Respiratory Medicine. Όπως γράφουν οι ερευνητές, ενέταξαν στη μελέτη τους 382 ασθενείς με σοβαρό άσθμα από 11 χώρες του κόσμου. Όλοι τους λάμβαναν καθημερινά ρυθμιστική αγωγή με 5-40 mg κορτικοστεροειδών.

Οι 298 από τους συμμετέχοντες έκαναν μία ένεση τεζεπελουμάμπης κάθε 4 εβδομάδες, επί έναν χρόνο. Όπως διαπίστωσαν οι ερευνητές, το 90% εξ αυτών κατόρθωσαν να μειώσουν τα κορτικοστεροειδή που έπαιρναν καθημερινά.

Μάλιστα, περισσότεροι από τους μισούς κατόρθωσαν έως το τέλος της μελέτης να τα διακόψουν εντελώς, χωρίς επιπτώσεις στα συμπτώματά τους. . Επιπλέον, η θεραπεία με το φάρμακο φάνηκε να βελτιώνει σημαντικά:

Τα συμπτώματα

Την αναπνευστική λειτουργία

Την ποιότητα ζωής τους

Η μελέτη έδειξε ακόμα ότι τα δύο τρίτα των ασθενών έπαψαν να έχουν κρίσεις άσθματος. Οι βελτιώσεις αυτές παρατηρήθηκαν ακόμα και δύο εβδομάδες μετά την πρώτη έγχυση. Διήρκησαν, δε, έως το τέλος της περιόδου παρακολουθήσεως.

Οφέλη από τη μείωση

Οι ερευνητές εκτιμούν ότι τα ευρήματά τους είναι πολύ σημαντικά. Όπως αναφέρουν, η καθημερινή λήψη κορτιζόνης σχετίζεται με σοβαρές μακροχρόνιες παρενέργειες, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται:

Οστεοπόρωση

Διαβήτης

Ευπάθεια σε λοιμώξεις

«Η μελέτη μας έδειξε ότι η συντριπτική πλειονότητα των ασθενών μπόρεσαν να μειώσουν τα κορτικοστεροειδή που λάμβαναν σε πολύ χαμηλή δόση, με πάνω από τους μισούς να τα διακόπτουν εντελώς», δήλωσε ο επικεφαλής ερευνητής Dr. David Jackson, καθηγητής Αναπνευστικής Ανοσολογίας στο King’s College του Λονδίνου (KCL).

Ωστόσο, «η τεζεπελουμάμπη καταστέλλει και τα αλλεργικά συμπτώματα, βελτιώνοντας και την χρόνια παραρρινοκολπίτιδα (ιγμορίτιδα). Επομένως, τα ευρήματά μας είναι πολύ ενθαρρυντικά για τους ασθενείς με σοβαρό άσθμα που έχουν συμπτώματα από το ανώτερο και από το κατώτερο αναπνευστικό», πρόσθεσε.

