Θεσσαλονίκη: Μικροί και μεγάλοι έτρεξαν με ενθουσιασμό στον 2ο Δρόμο Υγείας “Run For Ηealth, Run For Life” του “Παπαγεωργίου”

Σε μια γιορτή υγείας και χαράς, με τη συμμετοχή 700 δρομέων κάθε ηλικίας μετατράπηκε ο 2ος Δρόμος Υγείας «RunFor Ηealth, RunForLife», που διοργάνωσε την Κυριακή 19 Οκτωβρίου 2025 το Νοσοκομείο Παπαγεωργίου. Μικροί και μεγάλοι, από 4 έως 75 ετών, συμμετείχαν δυναμικά και με ενθουσιασμό στο δυναμικό βάδισμα 1 km και στο τρέξιμο 5 km, στο προαύλιο του Νοσοκομείου.

Με το σύνθημα «Τρέχω, Προλαμβάνω, Ζω», οι δρομείς, οι περισσότεροι από τους οποίους εργαζόμενοι στο Νοσοκομείο, φίλοι και οι οικογένειές τους, έστειλαν μήνυμα υπέρ της πρόληψης. «Είναι μια σημαντική ημέρα. Δίνουμε το μήνυμα ότι πρέπει να προλαμβάνουμε, αλλά και να αθλούμαστε για να είμαστε υγιείς», ανέφερε ο Πρόεδρος ΔΣ του Νοσοκομείου Μιχάλης Καραβιώτης. Η εκπρόσωπος του Ιδρύματος Παπαγεωργίου Ζωή Ψαρρά – Παπαγεωργίου τόνισε ότι «σήμερα είναι μια ημέρα γιορτής για όλους όσους συμμετέχουν με χαρά, εργαζόμενους και μη».

Η φετινή διοργάνωση ήταν αφιερωμένη στη φροντίδα για τον καρκίνο. Οι δρομείς πέρασαν δίπλα από την υπό κατασκευή νέα πτέρυγα Μονάδας Βραχείας Νοσηλείας, ένα έργο που σύντομα θα βρίσκεται στην υπηρεσία των ογκολογικών ασθενών.

Μήνυμα για τη συμβολή της άσκησης στην πρόληψη του καρκίνου έστειλαν και καταξιωμένοι αθλητές, φορώντας τη φανέλα του Νοσοκομείου. Η Χριστίνα Γκέντσου, παραολυμπιονίκης ταε κβο ντο, η οποία το 2024 κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στους παραολυμπιακούς του Παρισιού και το χρυσό στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, δήλωσε: «Ο αθλητισμός είναι σημαντικός τόσο για τους ανθρώπους που έχουν αναπηρία όσο και για όσους δεν έχουν».

«Είμαι εδώ γιατί ο αθλητισμός είναι υγεία και η υγεία είναι πάνω από όλα!», σημείωσε ο Απόστολος Σίσκος, αθλητής της κολύμβησης, με πολλές διακρίσεις σε εφηβικά πρωταθλήματα και συμμετοχή στους ολυμπιακούς αγώνες του Παρισιού, όπου κατέκτησε τη 14η θέση παγκοσμίως.

Ο 2ος Δρόμος Υγείας «RunFor Ηealth, RunForLife» είχε φιλανθρωπικό χαρακτήρακαι όλα τα έσοδα θα διατεθούν στον Σύλλογο Φίλων Νοσοκομείου Παπαγεωργίου «Η ΑΝΤΗΡΙΔΑ», για την υποστήριξη της εθελοντικής της δράσης.

Ένα μεγάλο «ευχαριστώ»

Η διοργάνωση έγινε με τη στήριξη φορέων και εταιριών που στηρίζουν έμπρακτα τις ιδέες και τις αξίες του Νοσοκομείου. Το Γ.Ν. Παπαγεωργίου ευχαριστεί θερμά όλους τους υποστηρικτές του, καθώς συνέβαλαν καθοριστικά την επιτυχία της εκδήλωσης.

Συγκεκριμένα:

