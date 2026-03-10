Το φούσκωμα είναι συχνό φαινόμενο και συνήθως δεν αποτελεί λόγο ανησυχίας, αν και μπορεί να προκαλεί έντονη δυσφορία. Εκτός από τα μη συνταγογραφούμενα σκευάσματα, ορισμένες τροφές μπορούν να βοηθήσουν στη μείωσή του.

Τρόφιμα όπως τα γαλακτοκομικά, τα όσπρια, τα σταυρανθή λαχανικά (π.χ. μπρόκολο, κουνουπίδι) και τα λιπαρά φαγητά μπορεί να προκαλέσουν φούσκωμα σε αρκετούς ανθρώπους, αν και η επίδρασή τους διαφέρει από άτομο σε άτομο. Παράλληλα, το φούσκωμα μπορεί να οφείλεται και σε κατακράτηση υγρών, που συνδέεται με ορμονικές αλλαγές, αφυδάτωση ή αυξημένη κατανάλωση αλατιού.

Οι ειδικοί προτείνουν επαρκή ενυδάτωση και κατανάλωση τροφών πλούσιων σε κάλιο, μαγνήσιο και ασβέστιο, καθώς τα μέταλλα αυτά βοηθούν στην εξισορρόπηση του νατρίου στον οργανισμό. Αν και το φούσκωμα συνήθως υποχωρεί από μόνο του, η κατανάλωση συγκεκριμένων φρούτων μπορεί να βοηθήσει στην ταχύτερη ανακούφιση.

Τα 5 καλύτερα φρούτα που βοηθούν στο φούσκωμα

Μπανάνα

Η κύρια αιτία που βοηθά στο φούσκωμα είναι το κάλιο που περιέχει. Μέρος του λόγου που το σώμα κατακρατά νερό είναι η υπερβολική κατανάλωση νατρίου. Τα τρόφιμα πλούσια σε κάλιο βοηθούν στην αποβολή του νατρίου και του νερού. Αυτό συμβάλλει στην εξισορρόπηση των υγρών του σώματος και στην απομάκρυνση της περίσσειας νερού, μειώνοντας έτσι το φούσκωμα, όπως δείχνουν οι έρευνες. Αβοκάντο

Αν ακολουθείς μια δίαιτα χαμηλών υδατανθράκων, το αβοκάντο αποτελεί εξαιρετική πηγή καλίου και αντιοξειδωτικών που μειώνουν το φούσκωμα, με μόλις 6 γραμμάρια υδατανθράκων, δηλαδή το 1/4 από ό,τι περιέχει μια μπανάνα.

Έρευνες δείχνουν επίσης ότι το αβοκάντο μπορεί να βελτιώσει την υγεία του εντέρου και να καταπολεμήσει το φούσκωμα, βοηθώντας στην πέψη των φυτικών ινών και στη μείωση των χολικών οξέων (των πεπτικών υγρών που παράγονται από το ήπαρ).

Ακτινίδιο

Αυτά τα φρούτα περιέχουν ένα ακόμη ένζυμο, την ακτινιδίνη (actinidin), που βοηθά στην ταχύτερη πέψη. Μόνο 2 ακτινίδια αποτελούν εξαιρετική πηγή καλίου και φυτικών ινών που μειώνουν το φούσκωμα, με μόλις 90 θερμίδες. Έρευνες δείχνουν ότι τα ακτινίδια μπορούν να βοηθήσουν στην κανονική λειτουργία του εντέρου, μειώνοντας το φούσκωμα και τον πόνο στο στομάχι που προκαλεί η δυσκοιλιότητα. Παπάγια

Η παπαΐνη (papain) που περιέχεται στην παπάγια είναι ακόμη ένα ένζυμο που βοηθά στη διάσπαση των τροφών και στην καταπολέμηση της φλεγμονής. Το κρεμώδες φρούτο είναι επίσης πλούσιο σε νερό και φυτικές ίνες, τα οποία προάγουν την πέψη και την κανονικότητα του εντέρου. Ανανάς

Ένα ακόμη φρούτο πλούσιο σε νερό, ο ανανάς, περιέχει ένα πεπτικό ένζυμο που ονομάζεται βρομελίνη (bromelain). Η βρομελίνη βοηθά στην πέψη, διασπώντας τις πρωτεΐνες στο στομάχι που διαφορετικά μπορεί να προκαλέσουν φούσκωμα.

Πηγή: ladylike.gr