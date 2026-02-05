Πρησμένες αμυγδαλές: Που οφείλονται και πως να τις αντιμετωπίσετε

Ιογενείς και βακτηριακές λοιμώξεις, όπως η αμυγδαλίτιδα και ο στρεπτόκοκκος, μπορεί να προκαλέσουν πρησμένες αμυγδαλές και πονόλαιμο.

Οι αμυγδαλές είναι μέρος του λεμφικού μας συστήματος και είναι οβάλ μάζες μαλακών ιστών που βρίσκονται σε κάθε πλευρά του λαιμού. Το λεμφικό σύστημα σας βοηθά να αποφεύγουμε ασθένειες και λοιμώξεις και η «δουλειά» των αμυγδαλών σας είναι να καταπολεμούν τους ιούς και τα βακτήρια που εισέρχονται στο στόμα σας.

Οι αμυγδαλές μπορούν να μολυνθούν από ιούς και βακτήρια και όταν συμβεί αυτό, πρήζονται. Οι πρησμένες αμυγδαλές είναι γνωστές ως αμυγδαλίτιδα.

Αμυγδαλίτιδα – Συμπτώματα

Αν και είναι πιο συχνή σε μικρά παιδιά, η αμυγδαλίτιδα μπορεί επίσης να εμφανιστεί σε εφήβους και ενήλικες.

Η χρόνια αμυγδαλίτιδα και η υπερτροφία των αμυγδαλών είναι δύο παθήσεις που εμφανίζονται όταν υπάρχει υποτροπιάζον πρήξιμο και είναι συνήθως οι πιο συχνές αιτίες αμυγδαλεκτομής, η οποία είναι μια χειρουργική επέμβαση που αφαιρεί και τις δύο αμυγδαλές.

Τα κύρια συμπτώματα της αμυγδαλίτιδας μιμούνται αυτά ενός σοβαρού κρυολογήματος ή γρίπης. Αλλά μια βασική διαφορά είναι ότι με την αμυγδαλίτιδα, οι αμυγδαλές σας θα είναι κόκκινες, πρησμένες και επώδυνες.

Άλλα συμπτώματα περιλαμβάνουν:

πονόλαιμος

πόνος στα πλάγια του λαιμού

δυσκολία στην κατάποση

πυρετός

πονοκέφαλο

ωταλγία (πόνος στο αυτί)

κόπωση.

Τα πιο σοβαρά συμπτώματα περιλαμβάνουν:

κακοσμία του στόματος

πρησμένοι, επώδυνοι αδένες (που μοιάζουν με εξογκώματα στο πλάι του λαιμού σας)

κηλίδες γεμάτες με πύον στις αμυγδαλές σας που φαίνονται λευκές

Πότε να δείτε έναν γιατρό

Εάν έχετε πρησμένες αμυγδαλές που διαρκούν περισσότερο από 1 ή 2 ημέρες, επισκεφθείτε τον γιατρό σας.

Θα πρέπει επίσης να ζητήσετε ιατρική περίθαλψη εάν οι αμυγδαλές σας είναι τόσο πρησμένες που έχετε δυσκολία στην αναπνοή ή τον ύπνο ή εάν συνοδεύονται από υψηλό πυρετό ή σοβαρή δυσφορία.

Αιτίες

Οι πρησμένες αμυγδαλές συνήθως προκαλούνται από ιούς, όπως:

Αδενοϊοί : Αυτοί οι ιοί προκαλούν το κοινό κρυολόγημα, τον πονόλαιμο και τη βρογχίτιδα.

: Αυτοί οι ιοί προκαλούν το κοινό κρυολόγημα, τον πονόλαιμο και τη βρογχίτιδα. Ιός Epstein-Barr (EBV) : Ο ιός αυτός προκαλεί μονοπυρήνωση, η οποία μερικές φορές αναφέρεται ως η «ασθένεια του φιλιού». Μεταδίδεται μέσω μολυσμένου σάλιου.

: Ο ιός αυτός προκαλεί μονοπυρήνωση, η οποία μερικές φορές αναφέρεται ως η «ασθένεια του φιλιού». Μεταδίδεται μέσω μολυσμένου σάλιου. Κυτταρομεγαλοϊός (CMV, HHV-5 ): Ο CMV είναι ένας ιός έρπητα που συνήθως παραμένει αδρανής στον οργανισμό. Μπορεί να εμφανιστεί σε άτομα με εξασθενημένο ανοσοποιητικό σύστημα και σε έγκυες γυναίκες.

): Ο CMV είναι ένας ιός έρπητα που συνήθως παραμένει αδρανής στον οργανισμό. Μπορεί να εμφανιστεί σε άτομα με εξασθενημένο ανοσοποιητικό σύστημα και σε έγκυες γυναίκες. Ιός της ιλαράς (ερυθρά): Αυτός ο εξαιρετικά μεταδοτικός ιός επηρεάζει το αναπνευστικό σύστημα μέσω μολυσμένου σάλιου και βλέννας.

Αρκετά στελέχη βακτηρίων μπορούν επίσης να προκαλέσουν πρήξιμο των αμυγδαλών. Ο πιο συνηθισμένος τύπος βακτηρίου που ευθύνεται για το πρήξιμο των αμυγδαλών είναι ο Streptococcus pyogenes (στρεπτόκοκκος ομάδας Α).

Τα βακτήρια προκαλούν περίπου το 15 έως 30 τοις εκατό όλων των περιπτώσεων αμυγδαλίτιδας.

Γιατί μολύνονται οι αμυγδαλές;

Επειδή οι αμυγδαλές σας είναι μία από τις πρώτες γραμμές άμυνας του σώματός σας όσον αφορά τους ιούς και τα βακτήρια, μπορεί να είναι ευάλωτες σε μολύνσεις.

Παράγοντες κινδύνου για πρησμένες αμυγδαλές

Ενώ η αμυγδαλίτιδα μπορεί να συμβεί σε οποιονδήποτε ανά πάσα στιγμή, είναι πιο συχνή σε παιδιά και εφήβους:

πιο συχνή σε παιδιά ηλικίας 5-15 ετών: αμυγδαλίτιδα που προκαλείται από βακτήρια

πιο συχνή σε παιδιά 5 ετών και κάτω: αμυγδαλίτιδα που προκαλείται από ιό

Μία πρησμένη αμυγδαλή μπορεί επίσης να είναι σημάδι καρκίνου των αμυγδαλών, αν και συνήθως εμφανίζονται και άλλα συμπτώματα μαζί με αυτήν, όπως χρόνιος πονόλαιμος και διόγκωση των λεμφαδένων.

Πόσος καιρός θα χρειασθεί όμως για να περάσει η αμυγδαλίτιδα; Εάν οφείλεται σε ιό, συνήθως τα συμπτώματα υποχωρούν σε 3-4 μέρες χωρίς ιδιαίτερα θεραπεία, πέραν της επαρκούς κατανάλωσης υγρών και της ανάπαυσης. Εάν οφείλεται σε βακτήριο, ο γιατρός θα χορηγήσει αντιβιοτικά που τυπικά την εξαλείφουν εντός 10 ημερών.

Θεραπεία

Οι περισσότερες περιπτώσεις πρησμένων αμυγδαλών που προκαλούνται από ιό συνήθως υποχωρούν από μόνες τους. Ο γιατρός σας μπορεί να συστήσει ορισμένες μη συνταγογραφούμενες (OTC) μεθόδους για την ανακούφιση του πόνου, όπως:

σπρέι για μούδιασμα του λαιμού

παστίλιες

αντισηπτικά διαλύματα

Αναλγητικά που χορηγούνται χωρίς ιατρική συνταγή

Εάν μια βακτηριακή λοίμωξη όπως η στρεπτοκοκκική λοίμωξη προκαλεί πρησμένες αμυγδαλές, πιθανότατα θα χρειαστείτε αντιβιοτικά για να την καταπολεμήσετε.

Εάν έχετε συχνή υποτροπιάζουσα αμυγδαλίτιδα που επηρεάζει τις καθημερινές σας δραστηριότητες και δεν ανταποκρίνεται καλά στη θεραπεία, μπορεί να συνιστάται χειρουργική αφαίρεση των αμυγδαλών. Αυτή η διαδικασία ονομάζεται αμυγδαλεκτομή.

Οι αμυγδαλεκτομές ήταν παλαιότερα πιο συχνές, αλλά τώρα χρησιμοποιούνται κυρίως για συχνές περιπτώσεις στρεπτοκοκκικής αμυγδαλίτιδας ή επιπλοκών όπως η υπνική άπνοια ή τα αναπνευστικά προβλήματα.

Σπιτικές θεραπείες

Εάν οι αμυγδαλές σας είναι πρησμένες και αισθάνεστε άρρωστοι, η πρώτη σας κίνηση θα πρέπει να είναι η επίσκεψη σε γιατρό.

Εάν ο γιατρός σας διαπιστώσει ότι οι πρησμένες αμυγδαλές σας προκαλούνται από ιό, ορισμένες σπιτικές θεραπείες μπορεί να σας βοηθήσουν να ανακουφίσετε την ενόχληση.

Οι μέθοδοι που μπορείτε να δοκιμάσετε περιλαμβάνουν:

Πολύ ξεκούραση

Κατανάλωση πολλών υγρών, όπως νερό ή χυμό

Κατανάλωση ζεστών ροφημάτων, όπως ζεστό τσάι με μέλι ή σούπα κοτόπουλου

Γαργάρες με ζεστό αλμυρό νερό

Χρήση υγραντήρα στο σπίτι

Παστίλιες, παγάκια ή σπρέι για το λαιμό

Λήψη μη συνταγογραφούμενων παυσίπονων για τη μείωση του πυρετού και του πόνου.

