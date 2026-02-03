Ποτά χωρίς αλκοόλ: Πόσο “αθώα” είναι πραγματικά

Η αφαίρεση του αλκοόλ από τα ποτά δεν τα καθιστά απολύτως ακίνδυνα, καθώς συχνά προστίθεται σε αυτά ζάχαρη και γλυκαντικά.



Ο περιορισμός του αλκοόλ σχετίζεται με λιγότερους κινδύνους για την καρδιά και το συκώτι, όμως τα ποτά χωρίς αλκοόλ δεν αποτελούν αυτόματα υγιεινή επιλογή.

Ποτό χωρίς αλκοόλ – Τι έδειξε η έρευνα

Μια πρόσφατη μελέτη εστίασε στις επιδράσεις της μη αλκοολούχας μπίρας για διάστημα τεσσάρων εβδομάδων και τα αποτελέσματα υπογραμμίζουν ότι η ασφάλεια αυτών των ποτών εξαρτάται άμεσα από το είδος τους:

Μπίρα από σιτάρι (Weiss) χωρίς αλκοόλ: Η κατανάλωση δύο φιαλών (330ml) ημερησίως οδήγησε σε αύξηση της ινσουλίνης και των τριγλυκεριδίων.

Μπίρα με χυμό ή λεμονάδα (Radler): Προκάλεσε απότομη άνοδο του σακχάρου και των λιπιδίων στο αίμα, λόγω της υψηλής περιεκτικότητας σε σάκχαρα και θερμίδες.



Pilsner χωρίς αλκοόλ: Αποδείχθηκε η καλύτερη επιλογή, καθώς οι συμμετέχοντες παρουσίασαν μείωση της «κακής» χοληστερόλης (LDL) και βελτίωση στους ηπατικούς δείκτες, χωρίς αρνητικές μεταβολές στο μεταβολισμό.



«Πολλοί θεωρούν ότι η μπίρα χωρίς αλκοόλ είναι πάντα πιο υγιεινή. Παρότι πράγματι δεν επιβαρύνει το συκώτι, συχνά περιέχει περισσότερα σάκχαρα και υδατάνθρακες από την κανονική», προειδοποιεί η διαιτολόγος της Βρετανικής Διαιτολογικής Εταιρείας, Νικόλ Λάντλαμ-Ρέιν

Η «παγίδα» της γεύσης και της ζάχαρης

Μπορεί το αλκοόλ να έχει αρκετές θερμίδες (7 ανά γραμμάριο), αλλά η αφαίρεσή του δεν εγγυάται ότι το προϊόν γίνεται διαιτητικό. Για να αναπληρωθεί η γεύση που χάνεται μαζί με το οινόπνευμα, οι εταιρείες συχνά προσθέτουν ζάχαρη ή γλυκαντικά σιρόπια, αυξάνοντας το θερμιδικό φορτίο.

Ποτά χωρίς αλκοόλ – Το «φαινόμενο του φωτοστέφανου» (Health Halo)

Σύμφωνα με τους ειδικούς, γύρω από τα ποτά χωρίς αλκοόλ έχει δημιουργηθεί μια ψευδαίσθηση σχετικά με το πόσο υγιεινά είναι. Ο καταναλωτής εστιάζει αποκλειστικά στην απουσία αλκοόλ (το θετικό χαρακτηριστικό) και αγνοεί τις «κρυμμένες» θερμίδες ή τη ζάχαρη. Αυτή η ψευδής αίσθηση ασφάλειας οδηγεί συχνά σε υπερκατανάλωση, καθώς το ποτό θεωρείται «αθώο».

Πώς επηρεάζεται το σάκχαρο

Υπάρχει μια σημαντική διαφορά στον τρόπο που το σώμα διαχειρίζεται τα δύο είδη ποτών:

Με αλκοόλ: Το οινόπνευμα «μπλοκάρει» προσωρινά την απελευθέρωση γλυκόζης από το συκώτι, μετριάζοντας την άνοδο του σακχάρου από τη ζάχαρη του ποτού.

Χωρίς αλκοόλ: Αυτός ο «κόφτης» δεν υπάρχει. Έτσι, οι υδατάνθρακες και τα σάκχαρα του ποτού περνούν απευθείας στην κυκλοφορία του αίματος, προκαλώντας πιο απότομες αυξομειώσεις στο σάκχαρο.



Παρά τις όποιες επιφυλάξεις, τα ποτά χωρίς αλκοόλ αποτελούν μια εξαιρετική λύση για όσους θέλουν να περιορίσουν το ποτό χωρίς να απομονωθούν κοινωνικά. Όπως εξηγεί ο επικεφαλής Διατροφής στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Aston. Δρ Ντουέιν Μέλορ, φυσικά το νερό θα ήταν η ιδανική επιλογή, αλλά ένα ποτό 0% προσφέρει το απαραίτητο «τελετουργικό» της παρέας και της χαλάρωσης, χωρίς τις παρενέργειες της μέθης.

Η τάση αυτή κερδίζει συνεχώς έδαφος, όχι μόνο στους νέους αλλά και σε μεγαλύτερες ηλικίες. Για τους ανθρώπους άνω των 55, που συχνά υπερβαίνουν τα επιτρεπόμενα όρια κατανάλωσης, η στροφή αυτή είναι σωτήρια, ειδικά αν συνυπολογίσουμε τις φαρμακευτικές αγωγές ή τις αλλαγές στον μεταβολισμό που έρχονται με τον χρόνο.

Να σημειωθεί επίσης, ότι ένα πλεονέκτημα ακόμη των 0% είναι ότι στα ποτά με αλκοόλ κάτω από 1,2% η αναγραφή των συστατικών στις ετικέτες είναι υποχρεωτική, επιτρέποντάς μας να ελέγχουμε τις θερμίδες και τη ζάχαρη.

Τι πρέπει να κρατήσουμε

Προσοχή στην ετικέτα: Κάποια ποτά μπορεί να περιέχουν έως 0,5% αλκοόλ ή πολλή ζάχαρη.

Αντιμετωπίστε τα σαν αναψυκτικά: Περιέχουν υδατάνθρακες, οπότε χρειάζονται μέτρο.

Η μπίρα ξεχωρίζει: Θεωρείται από τις πιο υγιεινές επιλογές της κατηγορίας, καθώς συνήθως έχει λιγότερη ζάχαρη από το κρασί ή τον μηλίτη χωρίς αλκοόλ.

Εν τέλει, αν ένα μη αλκοολούχο ποτό σας βοηθά να πιείτε λιγότερο οινόπνευμα, το όφελος για την υγεία και την ψυχολογία σας είναι δεδομένο.

Πηγή: iatropedia.gr