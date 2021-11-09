Πολιτική Αεροπορία: Με self test 24 ωρών θα ταξιδεύουν στο εσωτερικό επιβάτες 4 – 17 ετών

Αλλαγή στο όριο ηλικίας για τους ανήλικους επιβάτες όσον αφορά την υποχρέωση προσκόμισης αρνητικού self test 24ωρών πριν την προγραμματισμένη ώρα πτήσης, η οποία έχει τεθεί σε ισχύ από τη Δευτέρα, ανακοίνωσε η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας.

Σε σχέση με την προϋπάρχουσα αεροπορική οδηγία για πτήσεις εσωτερικού προς όλους τους προορισμούς της χώρας, οι ανήλικοι επιβάτες από την ηλικία των τεσσάρων (4) ετών έως δεκαεπτά (17) ετών δύνανται να ταξιδέψουν αεροπορικώς με την επίδειξη self test 24ωρών, αντί τεσσάρων (4) ετών έως έντεκα (11) ετών που ήταν στο προηγούμενο notam.

Ειδικότερα, η notam για τα αεροπορικά ταξίδια πτήσεων εσωτερικού στην Ελλάδα προβλέπει μετά και την τελευταία αλλαγή τα ακόλουθα.

Οι επιβάτες προς όλους τους προορισμούς της χώρας οφείλουν να πληρούν μία από τις παρακάτω προϋποθέσεις:

1) Να έχουν ολοκληρώσει προ τουλάχιστον δεκατεσσάρων (14) ημερών τον εμβολιασμό για κορωνοϊό COVID-19 και να επιδεικνύουν βεβαίωση/πιστοποιητικό εμβολιασμού. Το ευρωπαϊκό ψηφιακό πιστοποιητικό COVID-19 (EU DIGITAL COVID-19 CERTIFICATE ), είναι επίσης αποδεκτό. Το πιστοποιητικό εμβολιασμού περιλαμβάνει το ονοματεπώνυμο του προσώπου, τον τύπο του διενεργηθέντος εμβολίου και τον αριθμό των δόσεων.

2) Να επιδεικνύουν πιστοποιητικό νόσησης που εκδίδεται τριάντα (30) ημέρες μετά από τον πρώτο θετικό έλεγχο και η ισχύς του διαρκεί έως εκατόν ογδόντα (180) ημέρες μετά από αυτόν.

3) Οι επιβάτες πτήσεων εσωτερικού που δεν έχουν εμβολιαστεί για να επιβιβαστούν στο αεροπλάνο θα πρέπει να έχουν διαγνωσθεί αρνητικοί σε εργαστηριακό έλεγχο για κορωνοϊό COVID-19 με τη μέθοδο PCR εντός των τελευταίων εβδομήντα δύο (72) ωρών πριν την προγραμματισμένη ώρα πτήσης ή εντός σαράντα οκτώ (48) ωρών με rapid test πριν την αναχώρηση της πτήσης τους.

Οι ανήλικοι από τεσσάρων (4) έως δεκαεπτά (17) ετών μπορούν να πραγματοποιούν τις αεροπορικές μετακινήσεις τους και με διενέργεια αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self-test) που παρέχεται δωρεάν από το Κράτος και πραγματοποιείται έως είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν την προγραμματισμένη ώρα πτήσης.

Το ως άνω πιστοποιητικά/βεβαιώσεις επιδεικνύονται είτε εκτυπωμένα από τις πλατφόρμες www.gov.gr και HTTPS://SELF-TESTING.GOV.GR είτε σε ψηφιακή μορφή με ταυτόχρονο έλεγχο ταυτοπροσωπίας του κατόχου.

Εφόσον πρόκειται για αλλοδαπούς προερχόμενους από το εξωτερικό μπορούν να προσκομίζουν το πιστοποιητικό εμβολιασμού ή την βεβαίωση νόσησης ή το αρνητικό τεστ, στην ελληνική, αγγλική, γαλλική, γερμανική, ισπανική, ιταλική ή ρωσική γλώσσα. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι τα έγγραφα να έχουν εκδοθεί από δημόσια αρχή και σύμφωνα με την οικεία νομοθεσία. Αν οι έλεγχοι αυτοί έχουν διενεργηθεί στην αλλοδαπή και ισχύουν κατά τον χρόνο επιβίβασης των επιβατών στο αεροσκάφος, οι σχετικές βεβαιώσεις γίνονται αποδεκτές υπό τις ίδιες προϋποθέσεις με τις οποίες επετράπη η είσοδος τους στην Ελλάδα.

Σε περίπτωση που επιβάτης δεν φέρει μάσκα δεν του επιτρέπεται η επιβίβαση.

Στους χώρους προσέλευσης και αναμονής εντός αεροδρομίων, καθώς και κατά τη διάρκεια των αεροπορικών πτήσεων, το προσωπικό και οι επιβάτες υποχρεούνται να φέρουν μάσκα προστασίας. Σε περίπτωση που επιβάτης δεν φέρει μάσκα δεν του επιτρέπεται η επιβίβαση στο αεροπλάνο. Ο έλεγχος των ταξιδιωτικών εγγράφων πραγματοποιείται από τους υπαλλήλους των αεροπορικών εταιρειών και δειγματοληπτικά από τις αστυνομικές αρχές σε αεροδρόμια. Οι αεροπορικές εταιρίες υποχρεούνται στον έλεγχο του ταξιδιώτη πριν από την επιβίβαση του, ώστε να επιβεβαιωθεί ότι φέρει τα απαραίτητα έγγραφα.