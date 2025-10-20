Οστεοπόρωση: 5 κοινά σημάδια που δεν πρέπει να αγνοήσεις

Η οστεοπόρωση είναι μια χρόνια πάθηση που χαρακτηρίζεται από μείωση της οστικής πυκνότητας και από αυξημένη ευθραυστότητα των οστών. Αν και μπορεί να επηρεάσει οποιονδήποτε, πλήττει κυρίως τις γυναίκες, ιδιαίτερα μετά την εμμηνόπαυση, λόγω της μείωσης των επιπέδων οιστρογόνων που προστατεύουν την υγεία των οστών. Ενδεικτικά, επηρεάζει περίπου 200 εκατομμύρια γυναίκες παγκοσμίως.

Η οστεοπόρωση συχνά αναπτύσσεται «σιωπηλά» και τα συμπτώματα μπορεί να μην εμφανιστούν μέχρι να προκληθεί κάποιο κάταγμα. Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Οστεοπόρωσης, ρίχνουμε μια ματιά στα προειδοποιητικά σημάδια, που κάθε γυναίκα θα πρέπει να προσέξει για την υγεία των οστών της.

Οστεοπενία και οστεοπόρωση

Η οστεοπενία είναι η κατάσταση που προηγείται της οστεοπόρωσης και χαρακτηρίζεται από χαμηλή οστική πυκνότητα, αλλά όχι σε τόσο σοβαρό βαθμό όσο η οστεοπόρωση. Η οστεοπενία σημαίνει ότι τα οστά είναι πιο αδύναμα από το φυσιολογικό, αλλά δεν είναι ακόμη τόσο εύθραυστα ώστε να παρουσιάζουν αυξημένο κίνδυνο καταγμάτων. Η διαφορά μεταξύ τους έγκειται στην οστική απώλεια: στην οστεοπενία η οστική πυκνότητα είναι μειωμένη, αλλά η οστεοπόρωση προκαλεί πιο σοβαρή απώλεια οστικής μάζας, οδηγώντας σε αυξημένο κίνδυνο για κατάγματα.

Τα πιο κοινά σημάδια



Πόνος στη μέση και την πλάτη:

Συχνά προκαλείται από μικροκατάγματα στους σπονδύλους, που είναι αποτέλεσμα της αδυναμίας των οστών.

Μείωση ύψους:

Με την πάροδο του χρόνου, οι μικροκατάγματα στους σπονδύλους μπορούν να προκαλέσουν απώλεια ύψους.

Κύφωση

Η κύφωση, δηλαδή η κύρτωση προς τα μπροστά της σπονδυλικής στήλης, η γνωστή «καμπούρα», μπορεί να είναι επίσης ένδειξη βλάβης στα οστά της πλάτης, η οποία να οφείλεται σε οστεοπόρωση.

Κατάγματα από ήπια τραύματα:

Η εμφάνιση καταγμάτων από μικρές πτώσεις ή τραυματισμούς είναι ένα ισχυρό σημάδι αδύναμων οστών.

Εύθραυστα νύχια:

Εάν τα νύχια σου είναι αδύναμα και εύθραυστα, μπορεί να είναι ένα πρώιμο σημάδι μειωμένης οστικής πυκνότητας.

Γιατί η οστεοπόρωση πλήττει κυρίως τις γυναίκες;

Οι γυναίκες είναι πιο επιρρεπείς στην οστεοπόρωση λόγω ορμονικών αλλαγών, ειδικά μετά την εμμηνόπαυση. Η πτώση των οιστρογόνων, τα οποία βοηθούν στη διατήρηση της οστικής μάζας, κάνει τα οστά πιο εύθραυστα. Επιπλέον, οι γυναίκες έχουν γενικά μικρότερη οστική μάζα από τους άνδρες, γεγονός που τις καθιστά ακόμα πιο ευάλωτες.

Πρόληψη και αντιμετώπιση

Διατροφή πλούσια σε ασβέστιο και βιταμίνη D:

Η πρόσληψη τροφών όπως γαλακτοκομικά, ψάρια και φυλλώδη λαχανικά μπορεί να ενισχύσει τα οστά.

Άσκηση:

Οι ασκήσεις με βάρη και η σωματική δραστηριότητα βοηθούν στην αύξηση της οστικής πυκνότητας.

Φαρμακευτική αγωγή:

Υπάρχουν φάρμακα που μειώνουν τον κίνδυνο καταγμάτων και βελτιώνουν την υγεία των οστών.

Ορμονική θεραπεία:

Μετά την εμμηνόπαυση, η αντικατάσταση των οιστρογόνων μπορεί να βοηθήσει στην πρόληψη της οστεοπόρωσης.

Με βάση όλα τα παραπάνω, η οστεοπόρωση είναι μια σοβαρή πάθηση που συχνά αγνοείται μέχρι να προκύψουν προβλήματα που επηρεάζουν την ποιότητα της ζωής. Εάν παρατηρήσεις οποιοδήποτε από τα παραπάνω σημάδια, είναι σημαντικό να αναζητήσεις ιατρική συμβουλή. Η πρόληψη μέσω σωστής διατροφής, άσκησης και τακτικών ελέγχων μπορεί να προστατεύσει τα οστά και να μειώσει τον κίνδυνο καταγμάτων.

Πηγή: ladylike.gr