Ο ΕΟΦ ανακαλεί προϊόν “φυτικής πάστας με μέλι” γιατί περιέχει μη δηλωμένη σιλδεναφίλη

Σε ανάκληση προϊόντος «πάστας με μέλι» προχώρησε ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων (ΕΟΦ), μετά από ενημέρωση των αρχών της Γερμανίας και προειδοποιεί τους καταναλωτές να μην αγοράζουν ή χρησιμοποιούν το προϊόν LOTUS PREMIUM HONEY MIXED HERBAL PASTE WITH HONEY.

Όπως ενημερώνει ο ΕΟΦ, το συγκεκριμένο προϊόν διακινείται μέσω διαδικτύου ως «φυτική πάστα με μέλι» για ενίσχυση της άμυνας και της αντοχής του οργανισμού και ενδέχεται να είναι διαθέσιμο και στην ελληνική αγορά μέσω ηλεκτρονικού εμπορίου.

Σύμφωνα με τον ΕΟΦ, εργαστηριακοί έλεγχοι που πραγματοποιήθηκαν από διαπιστευμένο εργαστήριο του ευρωπαϊκού δικτύου OMCLs έδειξαν ότι το προϊόν περιέχει τη φαρμακευτική ουσία σιλδεναφίλη, χωρίς αυτό να αναγράφεται στη συσκευασία.

Η ουσία αυτή έχει αποδεδειγμένη φαρμακολογική δράση και η παρουσία της κατατάσσει το προϊόν στην κατηγορία των μη εγκεκριμένων φαρμάκων.

Η σιλδεναφίλη χρησιμοποιείται σε συνταγογραφούμενα φάρμακα για τη στυτική δυσλειτουργία. Ωστόσο, η ανεξέλεγκτη λήψη της, ιδιαίτερα χωρίς ιατρική παρακολούθηση, μπορεί να προκαλέσει σοβαρές ανεπιθύμητες ενέργειες, κυρίως στο καρδιαγγειακό σύστημα.

Ο Οργανισμός καλεί τους καταναλωτές να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί με προϊόντα που προωθούνται στο διαδίκτυο ως «φυτικά» ή «ενισχυτικά», καθώς ενδέχεται να περιέχουν μη δηλωμένες δραστικές ουσίες.

Η ανακοίνωση του ΕΟΦ:

«Ο ΕΟΦ, κατόπιν ενημέρωσης από τις αρχές της Γερμανίας, προειδοποιεί τους καταναλωτές να μην αγοράζουν ή κάνουν χρήση του προϊόντος LOTUS PREMIUM HONEY MIXED HERBAL PASTE WITH HONEY. Το συγκεκριμένο σκεύασμα προωθείται στο διαδίκτυο ως φυτική πάστα με μέλι για ενίσχυση της άμυνας και αντοχής του οργανισμού και είναι πιθανόν να διατίθεται και στη χώρα μας μέσω ηλεκτρονικού εμπορίου.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των ελέγχων που διενεργήθηκαν από διαπιστευμένο εργαστήριο που ανήκει στην Ευρωπαϊκή αλυσίδα εργαστηρίων ποιοτικού ελέγχου φαρμακευτικών προϊόντων/φαρμάκων (OMCLs), το προϊόν αυτό περιέχει την φαρμακευτική ουσία σιλδεναφίλη χωρίς σχετική αναγραφή στη συσκευασία του. H ανωτέρω ουσία αποτελεί ουσία με αποδεδειγμένη βιολογική/φαρμακολογική δράση και η ύπαρξη της στο άνωθεν σκεύασμα το τοποθετεί στην κατηγορία των μη εγκεκριμένων φαρμάκων.

Πιο συγκεκριμένα, η σιλδεναφίλη περιέχεται σε εγκεκριμένα συνταγογραφούμενα φάρμακα που προορίζονται για την αντιμετώπιση της στυτικής δυσλειτουργίας. Ωστόσο, η ανεξέλεγκτη χρήση της μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρές ανεπιθύμητες ενέργειες, ιδιαιτέρως στο καρδιαγγειακό σύστημα».

Πηγή: iatropedia.gr