Ο ΕΦΕΤ ανακαλεί συσκευή παρασκευής γάλακτος από γνωστό κατάστημα – Δείτε φωτογραφία

Στην προληπτική ανάκληση συσκευής παρασκευής γάλακτος MILKEO PLUS προχωρά ο ΕΦΕΤ και συγκεκριμένα η Περιφερειακή Διεύθυνση Αττικής, μετά από ενημέρωση της εταιρείας «BRETON», κατόπιν ενημέρωσης από τον κατασκευαστικό οίκο του εξωτερικού ΒΕΑΒΑ.

Σύμφωνα με τον οργανισμό, ο λόγος της προληπτικής ανάκλησης αφορά μη συμμόρφωση στο λογισμικό της συσκευής, η οποία ενδέχεται να οδηγήσει σε λανθασμένη ρύθμιση της ποσότητας σκόνης γάλακτος που διανέμεται. Το προϊόν διατίθεται κυρίως μέσω των καταστημάτων Lapin House.

Αναλυτικές οδηγίες σχετικά με τα serial numbers των συσκευών που αφορά η ανάκληση,
καθώς και για τον τρόπο επιστροφής του προϊόντος στο κατάστημα, έχουν αναρτηθεί στην
ιστοσελίδα: https://www.lapinkids.com/el/anaklisi-enimerosi-asfaleias-proionton

Οι καταναλωτές που έχουν προμηθευτεί τη συσκευή MILKEO PLUS καλούνται να ελέγξουν, σύμφωνα με τις οδηγίες που παρουσιάζονται στην ανωτέρω ιστοσελίδα, εάν το προϊόν τους εμπίπτει στην ανάκληση.

