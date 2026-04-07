Νέα πανελλαδική ιατρική πρωτιά για το Νοσοκομείο Μεταξά με την επεμβατική μέθοδο PIPAC

Τη Μ. Δευτέρα 6 Απριλίου 2026, εφαρμόστηκε για πρώτη φορά σε Δημόσιο Νοσοκομείο της Ελλάδας η επεμβατική μέθοδος PIPAC (Pressurized Intraperitoneal Aerosol Chemotherapy), μια καινοτόμος τεχνική χορήγησης ενδοπεριτοναϊκής χημειοθεραπείας σε μορφή αερολύματος υπό πίεση, για την αντιμετώπιση της περιτοναϊκής καρκινωμάτωσης.

Η PIPAC είναι μια ελάχιστα επεμβατική μέθοδος που επιτρέπει καλύτερη κατανομή και μεγαλύτερη διείσδυση του χημειοθεραπευτικού φαρμάκου στο περιτόναιο, προσφέροντας μια νέα θεραπευτική δυνατότητα σε ασθενείς, που συχνά έχουν περιορισμένες επιλογές.

Τα οφέλη της μεθόδου:

– Καλύτερη κατανομή και αποτελεσματικότητα της ενδοπεριτοναϊκής χημειοθεραπείας

– Ελάχιστα επεμβατική διαδικασία με δυνατότητα επανάληψης

– Δυνατότητα εφαρμογής ακόμη και σε ασθενείς που δεν μπορούν να υποβληθούν σε άλλες θεραπείες

– Βελτίωση της ποιότητας ζωής ασθενών με περιτοναϊκή καρκινωμάτωση

«Εφαρμόστηκε σήμερα σε τρείς ασθενείς του Ειδικού Αντικαρκινικού Νοσοκομείου Μεταξά, η μέθοδος PIPAC. Οι ασθενείς αυτοί πάσχουν από εκτεταμένη περιτοναϊκή καρκινωμάτωση πράγμα που δεν τους επέτρεψε να υποβληθούν σε κυτταρομείωση και HIPEC, με την οποία αντιμετωπίζονται εδώ και πολλά χρόνια στο νοσοκομείο μας οι ασθενείς με περιτοναϊκή νόσο.

Η εναλλακτική αυτή μορφή χορήγησης ενδοπεριτοναϊκής χημειοθεραπείας, έρχεται να καλύψει ένα κενό στο δημόσιο σύστημα υγείας, αφού είναι η πρώτη φορά που εφαρμόζεται σε δημόσιο νοσοκομείο. Έχει συγκεκριμένες ενδείξεις και ακολουθώντας πρωτόκολλα που εφαρμόζονται ήδη στο εξωτερικό, στοχεύουμε στην καλύτερη ποιότητα ζωής αλλά και μεγαλύτερη επιβίωση, των ασθενών με ιδιαίτερα εκτεταμένη περιτοναϊκή νόσο.

Ευχαριστώ τους συναδέλφους, το Αναισθησιολογικό Τμήμα, το νοσηλευτικό προσωπικό του χειρουργείου αλλά και τη Διοίκηση του Νοσοκομείου, που με την εξαιρετική μας συνεργασία, έγινε εφικτό το νέο αυτό βήμα, που ολοκληρώνει τις υπηρεσίες μας και εμπλουτίζει την ήδη υπάρχουσα εμπειρία μας, στην αντιμετώπιση των ασθενών με περιτοναϊκή καρκινωμάτωση», αναφέρει σε δήλωσή του ο Υπεύθυνος Ιατρείου περιτοναϊκής καρκινωμάτωσης του Νοσοκομείου Μεταξά, Νικόλαος Κοπανάκης.

Από τη πλευρά του ο κ. Σαράντος Ευσταθόπουλος, Διοικητής του Νοσοκομείου Μεταξά, αναφέρει: «Σήμερα το Νοσοκομείο Μεταξά κάνει ένα ακόμη αποφασιστικό βήμα πρωτοπορίας. Για πρώτη φορά σε δημόσιο νοσοκομείο της χώρας, εφαρμόστηκε η μέθοδος PIPAC, μια σημαντική θεραπευτική επιλογή για ασθενείς με περιτοναϊκή καρκινωμάτωση.

Ο ογκολογικός ασθενής βρίσκεται πάντα στο επίκεντρο του ενδιαφέροντός μας, για αυτό παρακολουθούμε διαρκώς τις διεθνείς ιατρικές εξελίξεις και φροντίζουμε να εφαρμόζουμε καινοτόμες μεθόδους και σύγχρονες θεραπείες προς όφελος τους.

Με σύγχρονες τεχνικές, επιστημονική αριστεία και ανθρώπινη φροντίδα, συνεχίζουμε να φέρνουμε την καινοτομία στο Εθνικό Σύστημα Υγείας και να κάνουμε το Νοσοκομείο Μεταξά σπουδαίο ξανά!».