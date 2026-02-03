Καρδιακή ανεπάρκεια: Αυξάνονται τα κρούσματα στους νέους, αλλά 9 στους 10 δεν γνωρίζουν τα συμπτώματα

Τι σκέφτεστε όταν ακούτε πώς κάποιος διαγνώστηκε καρδιακή ανεπάρκεια; Το πιθανότερο είναι πως προσπαθείτε να θυμηθείτε την ηλικία του, διότι η πεποίθηση πως η νόσος προσβάλλει μόνο τους ηλικιωμένους είναι βαθιά εδραιωμένη μέσα μας. Τίποτε όμως δεν θα μπορούσε να απέχει περισσότερο από αυτό.

Αν και η νόσος παραμένει συχνότερη στα άτομα ηλικίας άνω των 55 ετών, αυξάνεται διαρκώς η συχνότητά της στους νέους. Αυτό δεν παρατηρείται μόνον στους 30άρηδες και τους 40άρηδες, αλλά ακόμα και στις ηλικίες κάτω των 25 ετών.

Όντως, πρόσφατη μελέτη υπολόγισε ότι μεταξύ 1990 και 2021 τα περιστατικά σε παιδιά, εφήβους και νεαρούς ενήλικες (ηλικίες 10-24 ετών) αυξήθηκαν κατά 18%. Και αυτό, μολονότι στις μεγαλύτερες ηλικίες μειώνονται αργά αλλά σταθερά. Μάλιστα οι ειδικοί υπολόγισαν ότι στο 10% των περιπτώσεων η καρδιακή ανεπάρκεια εκδηλώνεται στις ηλικίες κάτω των 25 ετών.

Δυστυχώς, όμως, οι νέοι δεν γνωρίζουν τα συμπτώματά της, σύμφωνα με νέα αμερικανική δημοσκόπηση. Όπως έδειξε, λιγότεροι από ένας στους 10 (το μόλις 9%) θα έκλειναν ραντεβού με έναν καρδιολόγο εάν είχαν ένα ή περισσότερα κλασικά συμπτώματα που προκαλεί η καρδιακή ανεπάρκεια όπως:

Ασυνήθιστη κόπωση

Δύσπνοια

Ανεξήγητη αύξηση του σωματικού βάρους

Φούσκωμα

Ακανόνιστο καρδιακό παλμό

Επιπλέον, οι μισοί δεν θα καλούσαν καν τον οικογενειακό γιατρό τους για να τον συμβουλευθούν.

Τη δημοσκόπηση διεξήγαγαν επιστήμονες από τον νοσηλευτικό όμιλο Orlando Health στη Φλόριντα. Συμμετείχαν 1.022 ενήλικες εθελοντές, οι οποίοι απάντησαν σε ερωτήματα που τους έθεσαν οι ερευνητές.

«Όταν ο ασθενής είναι ένα νεαρό άτομο, ακόμα και γιατροί μπορεί να παραβλέψουν τα συμπτώματά του. Δεν είναι σύνηθες να σκεφτεί κανείς ότι ένας νέος άνθρωπος μπορεί να είναι τόσο άρρωστος», δήλωσε η Dr. Yahaira Ortiz, καρδιολόγος στο Ινστιτούτο Καρδιάς & Αγγείων του Orlando Health.

Οι παράγοντες κινδύνου

Είναι όμως σημαντικό να γίνει σωστή διάγνωση, πρόσθεσε. Δυστυχώς, πολλοί ασθενείς δεν αντιλαμβάνονται τη σημασία αυτών των πρώιμων συμπτωμάτων. Πολλοί νιώθουν ότι έχουν ακανόνιστο καρδιακό παλμό, αλλά δεν υποψιάζονται πως μπορεί να έχουν καρδιακή αρρυθμία. Οι περισσότεροι νομίζουν ότι ευθύνεται το άγχος ή τα νεύρα τους.

Άλλοι παραβλέπουν την κόπωση, την δύσπνοια, την αύξηση του βάρους ή το φούσκωμα, αποδίδοντας τα σε κάποια ίωση. Όταν τελικά μαθαίνουν ότι έχουν καρδιακή ανεπάρκεια, συνήθως σοκάρονται.

Η Dr. Ortiz επισημαίνει πως όποιος έχει τέτοιου είδους συμπτώματα πρέπει να απευθύνεται αμέσως στον γιατρό. Και προειδοποιεί ότι παράγοντες κινδύνου για καρδιακή ανεπάρκεια στους νεαρούς ενήλικες είναι:

Η παχυσαρκία

Η υπέρταση

Ο σακχαρώδης διαβήτης

Η χρόνια νεφρική νόσος

Η τακτική κατανάλωση αλκοόλ

Γενετικοί και περιβαλλοντικοί παράγοντες

