Η υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ συνδέεται με πρόωρα και πιο σοβαρά εγκεφαλικά

Οι άνθρωποι που πίνουν πολύ αλκοόλ σε τακτική βάση έχουν μεγαλύτερη πιθανότητα να υποστούν αιμορραγικό εγκεφαλικό επεισόδιο μια δεκαετία νωρίτερα και πιο σοβαρό σε σχέση με όσους δεν πίνουν πολύ, σύμφωνα με μελέτη που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό της Αμερικανικής Ακαδημίας Νευρολογίας «Neurology».

Η μελέτη περιέλαβε 1.600 ενήλικες, με μέση ηλικία τα 75 έτη, οι οποίοι νοσηλεύτηκαν λόγω ενδοεγκεφαλικής αιμορραγίας. Οι πληροφορίες σχετικά με την κατανάλωση αλκοόλ δόθηκαν κατά την εισαγωγή στο νοσοκομείο, είτε από τον ίδιο τον ασθενή είτε από συνοδό του. Οι ερευνητές όρισαν την υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ ως την τακτική κατανάλωση τριών ή περισσότερων αλκοολούχων ποτών ημερησίως, με ένα ποτό να αντιστοιχεί σε 14 γραμμάρια αλκοόλ. Από τους συμμετέχοντες, 104 άτομα (7%) πληρούσαν τα κριτήρια για υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ.

Οι συμμετέχοντες υποβλήθηκαν σε εγκεφαλικές απεικονίσεις για την αξιολόγηση της βαρύτητας του εγκεφαλικού και για την αναζήτηση ενδείξεων εγκεφαλικής νόσου των μικρών αγγείων. Οι ερευνητές στη συνέχεια συνέκριναν όσους έπιναν πολύ με όσους κατανάλωναν λιγότερα από τρία ποτά ημερησίως ή καθόλου.

Όπως διαπιστώθηκε, όσοι έπιναν πολύ, υπέστησαν εγκεφαλικό σε μέση ηλικία 64 ετών, σε σύγκριση με τα 75 έτη για όσους δεν έπιναν πολύ, μια διαφορά έντεκα ετών. Επίσης, παρουσίαζαν αιμορραγίες κατά 70% μεγαλύτερες κατά μέσο όρο. Μάλιστα, είχαν διπλάσιες πιθανότητες να έχουν αιμορραγία σε βαθύτερες περιοχές του εγκεφάλου και σχεδόν δύο φορές περισσότερες πιθανότητες να παρουσιάσουν αιμορραγία που εξαπλώθηκε στις περιοχές του εγκεφάλου που είναι γεμάτες υγρό, μια επιπλοκή γνωστή ως ενδοκοιλιακή αιμορραγία.

Επιπλέον, εμφάνισαν χαμηλότερο αριθμό αιμοπεταλίων και ελαφρώς υψηλότερη αρτηριακή πίεση κατά την εισαγωγή στο νοσοκομείο, παράγοντες που μπορεί επίσης να συμβάλλουν στη βαρύτητα του εγκεφαλικού και στην ανάρρωση του ασθενούς.

Οι ερευνητές διαπίστωσαν και ότι όσοι πίνουν πολύ είναι πιο πιθανό να παρουσιάσουν σημάδια εγκεφαλικής νόσου των μικρών αγγείων, δηλαδή βλάβες στα μικρά αιμοφόρα αγγεία του εγκεφάλου, μια μορφή μακροχρόνιας εγκεφαλικής βλάβης.

«Αν και η υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ έχει συσχετιστεί σε προηγούμενες μελέτες με αυξημένο κίνδυνο εγκεφαλικού επεισοδίου, τα ευρήματά μας υποδηλώνουν ότι δεν αυξάνει μόνο τη σοβαρότητα ενός αιμορραγικού εγκεφαλικού, αλλά μπορεί επίσης να επιταχύνει τη μακροχρόνια βλάβη στα μικρά αγγεία του εγκεφάλου», σημειώνει ένας από τους συγγραφείς της μελέτης, ο δρ. Μ. Έντιπ Γκιούρολ, από το Πανεπιστήμιο του Χάρβαρντ και μέλος της Αμερικανικής Ακαδημίας Νευρολογίας.

Οι ερευνητές σημειώνουν ότι περιορισμοί της μελέτης περιλαμβάνουν το ότι εξέτασε ένα μόνο χρονικό σημείο αντί για μακροχρόνια παρακολούθηση. Επίσης, δεν υπήρχαν λεπτομερή δεδομένα για τη συνολική κατανάλωση αλκοόλ κατά τη διάρκεια της ζωής, ενώ τα δεδομένα της κατανάλωσης αλκοόλ βασίστηκαν σε αυτοαναφορές, επομένως ενδέχεται κάποιοι συμμετέχοντες να μην θυμούνταν ή να μην ανέφεραν με ακρίβεια τις πληροφορίες.