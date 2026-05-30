Συρία: Η Επιτροπή για τους εξαφανισθέντες κήρυξε νεκρά τα έξι παιδιά της πρωταθλήτριας στο σκάκι Ράνια αλ Αμπάσι

Η συριακή Επιτροπή για τους εξαφανισθέντες ανακοίνωσε σήμερα ότι εκτιμά πως τα έξι παιδιά της οδοντιάτρου και πρωταθλήτριας στο σκάκι Ράνια αλ Αμπάσι, η τύχης της οποίας έγινε το σύμβολο των εξαναγκαστικών εξαφανίσεων επί καθεστώτος του Μπασάρ αλ Άσαντ, είναι πιθανότατα νεκρά.

Ένας θείος τους, ο Χάσαν αλ Αμπάσι, δήλωσε επίσης ότι τα παιδιά δεν ζουν πλέον, σε βίντεο που ανάρτησε στον λογαριασμό του στο Facebook.

Η Αμπάσι εξαφανίστηκε τον Μάρτιο του 2013 μαζί με τον σύζυγό της και τα έξι παιδιά τους, αφού οι κυβερνητικές δυνάμεις επέδραμαν στο σπίτι τους στη Δαμασκό, με κατηγορίες που συνδέονταν με την αντίθεσή τους στο καθεστώς, σύμφωνα με οργανώσεις για την προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Η μοίρα της οικογένειας έγινε το σύμβολο της τραγωδίας των θυμάτων των εξαναγκαστικών εξαφανίσεων στη Συρία του Άσαντ, ο οποίος ανατράπηκε το 2024.

«Καταλήξαμε σε αξιόπιστα αποτελέσματα που μας επιτρέπουν να συμπεράνουμε, με υψηλό βαθμό βεβαιότητας, ότι τα παιδιά της Ράνια αλ Αμπάσι είναι νεκρά» ανέφερε η Επιτροπή στην ανακοίνωσή της. Τα παιδιά ήταν ηλικίας από 3 έως 15 ετών. «Συνεχίζονται οι προσπάθειες για τον εντοπισμό των σορών», πρόσθεσε.

Η Επιτροπή δεν αναφέρθηκε στην τύχη των γονιών, που επίσης θεωρούνται νεκροί από τα μέσα ενημέρωσης και τους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Ο Χάσαν αλ Αμπάσι είπε ότι μπόρεσε να δει βίντεο που αποδίδονται στον βασικό ύποπτο μιας σφαγής που διαπράχθηκε στη Δαμασκό το 2013, όπου εκτελέστηκαν δεκάδες άνθρωποι. Σύμφωνα με τον θείο, ένα βίντεο δείχνει παιδιά, που κατηγορούνταν για «τρομοκρατία», σε ένα σκοτεινό δωμάτιο που οι συγγενείς της Αμπάσι αναγνώρισαν ότι ήταν το σπίτι της οικογένειας.

Πέρυσι η Επιτροπή εκτίμησε ότι περισσότεροι από 300.000 άνθρωποι εξαφανίστηκαν την περίοδο που κυβερνούσε τη χώρα ο Άσαντ – κάποιοι ήταν κρατούμενοι, άλλοι χάθηκαν κατά τη διάρκεια μαχών, σε φυλάκια ελέγχου, κατά τις μεταναστευτικές ροές ή σε ζώνες που ελέγχονταν από διάφορες ένοπλες οργανώσεις.

Δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι φυλακίστηκαν ή εξαφανίστηκαν κατά την περίοδο του εμφυλίου πολέμου, που ξεκίνησε το 2011, μετά τη βίαιη καταστολή των αντικυβερνητικών διαδηλώσεων. Δεν υπάρχει κανένας επίσημος απολογισμός προς το παρόν και χιλιάδες οικογένειες αγνοούν αν οι δικοί τους άνθρωποι είναι εν ζωή.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ