Επτά ροφήματα που καταπολεμούν τη φλεγμονή

Ο κουρκουμάς είναι γνωστός για τις αντιφλεγμονώδεις ιδιότητές του, αλλά δεν είναι ο μόνος. Υπάρχουν ροφήματα, απλά και καθημερινά, που περιέχουν ισχυρά αντιοξειδωτικά και βιοδραστικές ουσίες με αποδεδειγμένη δράση κατά της φλεγμονής.

Από χυμούς φρούτων μέχρι βότανα, τσάγια και θρεπτικά ροφήματα, οι επιλογές είναι περισσότερες απ’ όσες φαντάζεσαι. Ακολουθούν 7 ροφήματα που, σύμφωνα με επιστημονικά δεδομένα, μπορούν να βοηθήσουν στη μείωση της φλεγμονής και να στηρίξουν τη συνολική υγεία.

Χυμός βύσσινου

Ο χυμός βύσσινου είναι ένα από τα πιο αποτελεσματικά ροφήματα κατά της φλεγμονής. Είναι πλούσιος σε ανθοκυανίνες, ισχυρές αντιοξειδωτικές χρωστικές που βρίσκονται σε ορισμένα φυτά και τους δίνουν κόκκινο, μπλε ή μωβ χρώμα.

Σε μελέτη διαπιστώθηκε πως καθημερινή κατανάλωση περίπου 470 ml χυμού βύσσινου συμβάλλει σε σημαντικά χαμηλότερους δείκτες φλεγμονής και σε υψηλότερα επίπεδα επιδιόρθωσης του DNA, πιθανότατα λόγω των αντιοξειδωτικών του χυμού.

Χυμός κράνμπερι

Ο χυμός κράνμπερι προσφέρει επίσης αντιφλεγμονώδη οφέλη, χάρη στα υψηλά επίπεδα ανθοκυανινών που περιέχει. Εκχυλίσματα από κράνμπερι μπορούν να μειώσουν δείκτες φλεγμονής.

Ολοένα και περισσότερα στοιχεία δείχνουν ότι και ο φυσικός χυμός κράνμπερι (όχι τα εκχυλίσματα ή τα συμπληρώματα) μπορεί να μειώσει τη φλεγμονή. Σε μελέτη, η κατανάλωση 240 ml χυμού κράνμπερι δύο φορές την ημέρα για έξι εβδομάδες μείωσε τα επίπεδα φλεγμονής και αύξησε τα ωφέλιμα βακτήρια του εντέρου σε άτομα με παχυσαρκία.

Χυμός μύρτιλου

Τα μύρτιλα, που είναι κόκκινο στο εσωτερικό τους, είναι πλούσια σε αντιοξειδωτικές πολυφαινόλες. Έρευνες σε δρομείς έδειξαν ότι η κατανάλωση περίπου 200 ml χυμού μύρτιλου δύο φορές την ημέρα για πέντε ημέρες πριν από έναν ημιμαραθώνιο μείωσε ήπια έως μέτρια τη φλεγμονή και τη μυϊκή βλάβη. Ωστόσο απαιτείται περισσότερη έρευνα, αλλά τα ευρήματα δείχνουν ότι μπορεί να είναι ένα αποτελεσματικό αντιφλεγμονώδες ρόφημα.

Χυμός ροδιού

Οι σπόροι και η φλούδα του ροδιού είναι γεμάτοι με ελλαγιταννίνες, ένα ισχυρό αντιοξειδωτικό με έντονες αντιφλεγμονώδεις επιδράσεις. Ο χυμός ροδιού προσφέρει μια συμπυκνωμένη μορφή αυτών των αντιοξειδωτικών. Υπάρχουν ενδείξεις ότι η τακτική κατανάλωσή του μπορεί να βελτιώσει την υγεία του εντέρου, τη μνήμη και την υγεία του δέρματος, ενώ φαίνεται να βοηθά και στην πρόληψη ή την αντιμετώπιση φλεγμονωδών παθήσεων, όπως η φλεγμονώδης νόσος του εντέρου, η ρευματοειδής αρθρίτιδα και τα καρδιαγγειακά νοσήματα.

Ρόφημα τζίντζερ και λεμονιού

Το τζίντζερ και το λεμόνι είναι γνωστά για τις αντιφλεγμονώδεις ιδιότητές τους. Η πικάντικη γεύση του τζίντζερ συνδυάζεται με τη δροσερή οξύτητα του λεμονιού, προσφέροντας ένα εξαιρετικό ρόφημα (ζεστό ή κρύο) για τον οργανισμό.

Πράσινο τσάι

Το πράσινο τσάι είναι ένα από τα πιο ισχυρά ροφήματα κατά της φλεγμονής. Όλα τα «αληθινά» τσάγια προέρχονται από το φυτό Camellia sinensis, το οποίο είναι πλούσιο σε αντιοξειδωτικά. Ο τρόπος καλλιέργειας και επεξεργασίας των φύλλων επηρεάζει την αποτελεσματικότητά τους. Το πράσινο τσάι, και ιδιαίτερα το matcha, θεωρείται ότι έχει τις ισχυρότερες αντιφλεγμονώδεις ιδιότητες λόγω της υψηλής περιεκτικότητάς του σε EGCG.

Πράσινο smoothie

Αν θέλετε να μειώσετε τη φλεγμονή, ένα πράσινο smoothie είναι μια καλή επιλογή. Ορισμένα λαχανικά που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε είναι: Σπανάκι, Λαχανίδα (kale), Σέσκουλο, μποκ τσόι και λάχανο.

Τα σκούρα φυλλώδη λαχανικά και τα σταυρανθή είναι γνωστά για την ικανότητά τους να μειώνουν τη φλεγμονή. Αυτό οφείλεται σε αντιοξειδωτικές βιταμίνες όπως οι Α, C και K, αλλά και στη σουλφοραφάνη, μια φυσική ένωση που μπορεί να μπλοκάρει τη φλεγμονώδη διαδικασία.

Πηγή: newsbeast.gr