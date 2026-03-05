Αβοκάντο και μάνγκο: Πώς ο συνδυασμός τους θωρακίζει την καρδιά σε άτομα με προδιαβήτη

Το αβοκάντο και το μάνγκο δεν θεωρούνται συνήθως «κλασικός» διατροφικός συνδυασμός, ωστόσο, νέα έρευνα δείχνει ότι ίσως αξίζει να βρεθούν μαζί στο πιάτο, ιδιαίτερα για ενήλικες με προδιαβήτη.

Ο προδιαβήτης είναι μια κατάσταση κατά την οποία τα επίπεδα σακχάρου στο αίμα είναι υψηλότερα από το φυσιολογικό, χωρίς όμως να πληρούν τα κριτήρια για διαβήτη τύπου 2. Στις Ηνωμένες Πολιτείες αφορά περίπου έναν στους τρεις ενήλικες, ενώ οι περισσότεροι δεν γνωρίζουν ότι τον έχουν. Εκτός από τον αυξημένο κίνδυνο για διαβήτη τύπου 2, ο προδιαβήτης συνδέεται και με μεγαλύτερη πιθανότητα εμφάνισης καρδιαγγειακών νοσημάτων.

Η διατροφή και ο τρόπος ζωής αποτελούν βασικά – και τροποποιήσιμα – εργαλεία πρόληψης. Αν και γνωρίζουμε ότι οι συνολικές αλλαγές στη διατροφή μπορούν να μειώσουν τον κίνδυνο, στην πράξη οι ριζικές ανατροπές είναι δύσκολο να διατηρηθούν. Γι’ αυτό οι ερευνητές θέλησαν να εξετάσουν κάτι πιο απλό: τι θα συμβεί αν κάποιος προσθέσει καθημερινά ένα αβοκάντο και ένα φλιτζάνι μάνγκο στη διατροφή του;

Η μελέτη δημοσιεύθηκε στο Journal of the American Heart Association και διεξήχθη στο Κέντρο Κλινικής Έρευνας Διατροφής του Ινστιτούτου Τεχνολογίας του Ιλινόις στο Σικάγο. Συμμετείχαν 68 ενήλικες, ηλικίας 25 έως 70 ετών, όλοι με προδιαβήτη. Η έρευνα διήρκεσε οκτώ εβδομάδες και είχε τυχαιοποιημένο, μερικώς ελεγχόμενο σχεδιασμό.

Αβοκάντο και μάνγκο για τη μελέτη

Οι συμμετέχοντες χωρίστηκαν σε δύο ομάδες: Η πρώτη κατανάλωνε καθημερινά ένα ολόκληρο αβοκάντο και ένα φλιτζάνι φρέσκο μάνγκο. Η δεύτερη (ομάδα ελέγχου) λάμβανε τρόφιμα με αντίστοιχες θερμίδες και υδατάνθρακες, χωρίς όμως τα συγκεκριμένα φρούτα.

Και οι δύο ομάδες ακολούθησαν παρόμοιο διατροφικό πρόγραμμα, ώστε οι θερμίδες και η κατανομή των μακροθρεπτικών συστατικών να είναι συγκρίσιμες.

Οι ερευνητές αξιολόγησαν την υγεία των αγγείων, μετρώντας τη διαστολή που προκαλείται από τη ροή του αίματος. Παράλληλα, μέτρησαν αρτηριακή πίεση, δείκτες γλυκόζης, ινσουλίνης, χοληστερόλης και φλεγμονής.

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η συνολική πρόσληψη θερμίδων δεν διέφερε μεταξύ των δύο ομάδων. Ωστόσο, όσοι κατανάλωναν καθημερινά αβοκάντο και μάνγκο παρουσίασαν σημαντική βελτίωση στη διαστολή των αγγείων. Το εύρημα αυτό αποτελεί ένδειξη καλύτερης ενδοθηλιακής λειτουργίας, η οποία θεωρείται πρώιμος δείκτης καρδιαγγειακής υγείας.

Οι συμμετέχοντες που πρόσθεσαν αβοκάντο και μάνγκο στη διατροφή τους αύξησαν αισθητά την κατανάλωση φρούτων, βιταμίνης C, φυτικών ινών και υγιεινών λιπαρών. Ωστόσο, σε σύγκριση με την ομάδα ελέγχου, δεν εμφάνισαν σημαντικές αλλαγές στην αρτηριακή πίεση, το σάκχαρο νηστείας ή την ινσουλίνη.

Οι ερευνητές σημειώνουν ότι η μελέτη ήταν σχετικά σύντομη και περιελάμβανε περιορισμένο αριθμό συμμετεχόντων. Επομένως, απαιτούνται μεγαλύτερες και μακροχρόνιες έρευνες για να διαπιστωθεί αν οι βελτιώσεις αυτές μεταφράζονται σε ουσιαστική μείωση καρδιαγγειακού κινδύνου.

Παρόλα αυτά, το μήνυμα είναι πρακτικό. Μια στοχευμένη, μικρή αλλαγή, όπως η καθημερινή προσθήκη ενός αβοκάντο και ενός φλιτζανιού μάνγκο, μπορεί να βελτιώσει δείκτες καρδιακής υγείας σε άτομα με προδιαβήτη. Δεν υποκαθιστά τη συνολική ισορροπημένη διατροφή ή τη σωματική άσκηση, αλλά δείχνει ότι οι σταθερές, βιώσιμες επιλογές μπορούν να έχουν μετρήσιμο όφελος.

Πηγή: iatropedia.gr