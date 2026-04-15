Ανεύρυσμα εγκεφάλου: Τα συμπτώματα που προειδοποιούν ότι είναι σοβαρό

Στο προσκήνιο ήρθε τις τελευταίες ώρες το ανεύρυσμα εγκεφάλου, μετά τη ρήξη που υπέστη ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ, Γιώργος Μυλωνάκης.

Το ανεύρυσμα εγκεφάλου είναι ένα εξόγκωμα σαν μπαλόνι στο τοίχωμα μιας από τις αρτηρίες που τροφοδοτούν με αίμα τον εγκέφαλο. Οφείλεται σε εξασθένηση του αρτηριακού τοιχώματος σε εκείνο το σημείο, που έχει ως συνέπεια την αφύσικη διαστολή του από την πίεση του αίματος.

Επειδή το ανεύρυσμα δημιουργείται από εξασθενημένο ιστό, υπάρχει αυξημένος κίνδυνος ρήξης και εγκεφαλικής αιμορραγίας, εξηγούν ειδικοί από το Πανεπιστήμιο Στάνφορντ.

Τα ανευρύσματα εγκεφάλου μπορεί να έχουν ποικίλο μέγεθος, καθώς μπορεί να είναι από πολύ μικρά (κάτω από 0,5 χιλιοστό του μέτρου) έως τεράστια (πάνω από 25 χιλιοστά).

Τα περισσότερα είναι επίκτητα, δηλαδή αναπτύσσονται στη διάρκεια της ζωής. Συμβάλλοντες παράγοντες στην ανάπτυξή τους είναι ενδεικτικά η προχωρημένη ηλικία, η υπέρταση, το ιστορικό καπνίσματος, η αθηροσκλήρωση κ.λπ. Μπορεί επίσης να έχουν γενετική συνιστώσα.

Τα ανευρύσματα εγκεφάλου είναι συχνά. Υπολογίζεται ότι παγκοσμίως προσβάλλουν το 3,2% των ενηλίκων, με τη μέση ηλικία των ασθενών να είναι τα 50 έτη. Έως αυτή την ηλικία προσβάλλουν εξίσου άνδρες και γυναίκες. Μετά τα 50 έτη, όμως, οι γυναίκες ασθενείς είναι διπλάσιες.

Συνήθως «σιωπηρά»

Όπως εξηγούν επιστήμονες από τη Mayo Clinic, στο Ρότσεστερ της Μινεσότα, το ανεύρυσμα εγκεφάλου συνήθως δεν είναι σοβαρό, ιδίως όταν είναι μικρό. Στην πραγματικότητα, συνήθως δεν προκαλούνται συμπτώματα, ούτε προβλήματα υγείας. Επιπλέον, τα περισσότερα ανευρύσματα δεν υφίστανται ρήξη (δηλαδή δεν «σκάνε»).

Σε τέτοιες περιπτώσεις, το ανεύρυσμα γίνεται αντιληπτό τυχαία, όταν ο ασθενής κάνει απεικονιστικές εξετάσεις για άλλα προβλήματα υγείας.

Όταν, όμως, το ανεύρυσμα είναι μεγάλο, μπορεί να προκαλέσει αρκετά συμπτώματα. Αν, δε, υποστεί ρήξη, αποτελεί επείγον περιστατικό και μπορεί γρήγορα να απειλήσει τη ζωή.

Τι συμπτώματα μπορεί να αναπτυχθούν

Μερικές φορές, το ανεύρυσμα πιέζει τα παρακείμενα τμήματα του εγκεφάλου. Σε τέτοιες περιπτώσεις οι ασθενείς μπορεί να παρουσιάσουν:

Πονοκέφαλο

Θολή όραση

Μη φυσιολογική ομιλία

Πόνο στον αυχένα

Εάν το ανεύρυσμα εγκεφάλου υποστεί ρήξη, τότε αναπτύσσονται ξαφνικά σοβαρά συμπτώματα όπως:

Ακραίος πονοκέφαλος

Αυχενική δυσκαμψία και πόνος

Λιποθυμία ή απώλεια των αισθήσεων

Ναυτία και έμετος

Ευαισθησία στο φως

Σπασμοί

Η ρήξη του ανευρύσματος στον εγκέφαλο κατά κανόνα οδηγεί σε αιμορραγία μέσα ή γύρω από τον εγκέφαλο (εξαρτάται από το σημείο όπου είχε αναπτυχθεί). Μερικές φορές οι ασθενείς παρουσιάζουν «προειδοποιητικό» πονοκέφαλο που διαρκεί για ημέρες ή εβδομάδες πριν από την αιμορραγία.

Πώς αντιμετωπίζεται η ρήξη

Όπως προαναφέρθηκε, η ρήξη σε ένα ανεύρυσμα εγκεφάλου είναι επείγον περιστατικό. Ο ασθενής υποβάλλεται σε επείγουσα θεραπεία που συμπεριλαμβάνει:

Μείωση της πίεσης μέσα και γύρω από τον εγκέφαλο

Αποκατάσταση ενός φυσιολογικού ρυθμού στην αναπνοή

Αυτά ακολουθούνται από ενδοαγγειακή θεραπεία (εμβολισμός) ή από χειρουργική επέμβαση (χειρουργικός αποκλεισμός). Στον ασθενή χορηγούνται επίσης φάρμακα, αναλόγως με την υποκείμενη κατάσταση της υγείας του.

Πηγή: iatropedia.gr