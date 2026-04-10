Τράπεζες: Τι ισχύει για Μεγάλη Παρασκευή και Δευτέρα του Πάσχα – Πώς θα λειτουργήσουν

Aλλάζουν το ωράριό τους οι τράπεζες στην Ελλάδα ενόψει της Κυριακής του Πάσχα λόγω των επίσημων τραπεζικών αργιών, επηρεάζοντας τη λειτουργία των καταστημάτων και τη διεκπεραίωση ορισμένων συναλλαγών.

Ειδικότερα, σύμφωνα με το επίσημο πρόγραμμα τραπεζικών αργιών που ανακοινώνει η Τράπεζα της Ελλάδος, τα καταστήματα θα παραμείνουν κλειστά τη Μεγάλη Παρασκευή 10 Απριλίου και τη Δευτέρα του Πάσχα 13 Απριλίου 2026.

Οι τραπεζικές αργίες σημαίνουν ότι οι συναλλαγές με φυσική παρουσία στα καταστήματα δεν θα πραγματοποιούνται αυτές τις ημέρες. Ωστόσο, οι πελάτες μπορούν να χρησιμοποιούν τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες των τραπεζών, όπως e‑banking, mobile banking και ΑΤΜ, για να εκτελέσουν αναλήψεις μετρητών, πληρωμές και μεταφορές χρημάτων. Οι διατραπεζικές πληρωμές και οι πληρωμές οφειλών που έχουν καταχωρηθεί κατά τις αργίες θα εκτελεστούν την επόμενη εργάσιμη ημέρα, δηλαδή την Τρίτη 14 Απριλίου 2026.

Οι τράπεζες συνιστούν στους πολίτες να ολοκληρώσουν έγκαιρα τις απαραίτητες συναλλαγές πριν από την έναρξη της αργίας, ειδικά αν πρόκειται για πληρωμές ή οικονομικές υποχρεώσεις που λήγουν αυτές τις μέρες. Επιπλέον, ορισμένα καταστήματα ενδέχεται να έχουν τροποποιημένο ωράριο την ημέρα πριν από την αργία, γι’ αυτό καλό είναι να επικοινωνήσετε με το υποκατάστημα για να ενημερωθείτε.

Συνολικά, οι τράπεζες θα επανέλθουν στο κανονικό τους ωράριο μετά τη Δευτέρα του Πάσχα, ενώ οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες παραμένουν διαθέσιμες καθ’ όλη τη διάρκεια των αργιών, εξασφαλίζοντας στους πολίτες τη δυνατότητα βασικών συναλλαγών ακόμα και κατά την περίοδο που τα καταστήματα είναι κλειστά.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 22 ώρες πριν

Οι διάλογοι-φωτιά για το κύκλωμα στη ΔΟΥ Θεσσαλονίκης – “Έχουμε το γρηγορόσημο πουλάκι μου;”

LIFESTYLE 24 λεπτά πριν

Κωστής Σαββιδάκης: Έχασα την ανιψιά μου όταν ήταν 7 ετών, δούλεψα με 220 πιτσιρίκια εκείνο το καλοκαίρι, ήταν δώρο για την απώλεια της μικρής

ΔΙΕΘΝΗ 15 ώρες πριν

Ο Πάπας Λέων συνάντησε τους Harlem Globetrotters στο Βατικανό και έμαθε κόλπα με την μπάλα του μπάσκετ – Δείτε βίντεο

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 20 ώρες πριν

Οπαδοί της Μπαρτσελόνα έσπασαν τα τζάμια στο πούλμαν της Ατλέτικο – Δείτε βίντεο

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 24 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Ακινητοποιήθηκε συρμός του μετρό – Περπάτησαν στις σήραγγες οι επιβάτες – Δείτε φωτο

LIFESTYLE 17 ώρες πριν

Τάνια Τσανακλίδου: “Περπάτησα περήφανα στη γη για 74 χρόνια” – Το μήνυμα για τα γενέθλιά της