Tι θα ψωνίσουν οι Έλληνες καταναλωτές στις εκπτώσεις σε Black Friday και Cyber Monday

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Αυξημένη κινητικότητα αναμένεται φέτος στη Black Friday και τη Cyber Monday, σύμφωνα με νέα έρευνα με το 63% των Ελλήνων καταναλωτών να δηλώνει πως θα κάνει αγορές την περίοδο 28 Νοεμβρίου – 1 Δεκεμβρίου.

Τεχνολογία, ρούχα και ηλεκτρονικές συσκευές βρίσκονται στην κορυφή των επιλογών, ενώ δεν λείπει η αμφισβήτηση για το κατά πόσο οι εκπτώσεις είναι πραγματικές.

Η περίοδος αγορών προσδιορίζεται από τις 28 Νοεμβρίου έως την 1η Δεκεμβρίου, διάστημα στο οποίο τα περισσότερα καταστήματα θα εφαρμόσουν εκπτώσεις. Το 81% δηλώνει ότι καθυστερεί σκόπιμα τις αγορές του ώστε να εκμεταλλευτεί τις προσφορές, αν και το 45% παραμένει επιφυλακτικό, αμφισβητώντας αν οι εκπτώσεις είναι πραγματικές.

Η έρευνα αναδεικνύει και τις ψυχολογικές παραμέτρους των αγορών. Ειδικότερα το 19% δηλώνει ενθουσιασμένο ενώ το 13% εμφανίζεται αγχωμένο ή κουρασμένο, κυρίως λόγω περιορισμένου διαθέσιμου εισοδήματος.

Ποιες ηλικιακές ομάδες θα ψωνίσουν περισσότερο

Τη μεγαλύτερη αγοραστική διάθεση δείχνουν οι ηλικίες 30–39, με 76% να έχει πρόθεση αγοράς. Αντίθετα, οι ηλικίες 18–29 εμφανίζονται πιο συγκρατημένες, καθώς πολλοί νεότεροι είτε δεν εργάζονται είτε λαμβάνουν χαμηλούς μισθούς. Στις ηλικίες 50–64, μόλις το 50% σκοπεύει να προβεί σε αγορές. Ιδιαίτερα υψηλό είναι το ποσοστό των οικογενειών με ανήλικα παιδιά, όπου η πρόθεση για αγορές φτάνει στο 77%.

Στην κορυφή των επιλογών βρίσκονται – όπως κάθε χρόνο – τα προϊόντα τεχνολογίας:

  • Τεχνολογία & ηλεκτρονικές συσκευές: 68%, με τους άνδρες να αποτελούν το 77% αυτής της κατηγορίας.
  • Ρούχα & αξεσουάρ: 61%, με τις γυναίκες να αποτελούν το 68% των αγοραστών.
  • Είδη σπιτιού και κουζίνας: 26%
  • Τρόφιμα & ποτά: 11%
  • Εμπειρίες (έξοδος, συναυλίες): μόλις 9%, καθώς οι περισσότεροι δίνουν προτεραιότητα σε πρακτικές ανάγκες.

