Θεσσαλονίκη: Kυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Καλαμαριά για την παρέλαση

|
THESTIVAL TEAM

Ο Δήμος Καλαμαριάς αναφέρει σε ανακοίνωσή του ότι την Τρίτη 28 Οκτωβρίου 2025 στο πλαίσιο του εορτασμού της Εθνικής Επετείου, θα εφαρμοστούν προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την ομαλή διεξαγωγή της παρέλασης και την ασφάλεια των συμμετεχόντων και των πολιτών.

Συγκεκριμένα, από τις 08:00 π.μ. έως τις 14:30 μ.μ., θα διακοπεί η κυκλοφορία όλων των οχημάτων στην οδό Νικολάου Πλαστήρα, από τη συμβολή της με την οδό Χηλής έως τη συμβολή της με την οδό Μιαούλη. Ως συνέπεια, τα τμήματα των κάθετων οδών που συμβάλλουν στη Νικολάου Πλαστήρα θα είναι αδιέξοδα. Καθ’ όλη τη διάρκεια της παρέλασης απαγορεύεται η στάση και η στάθμευση των οχημάτων κατά μήκος της οδού Ν. Πλαστήρα. Η κυκλοφορία θα διεξάγεται μέσω των παρακείμενων οδών της περιοχής.

Θεσσαλονίκη Καλαμαριά

