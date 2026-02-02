Συνεχίζονται από σήμερα οι εργασίες καθαρισμού στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης-όρια Νομού Καβάλας

Τις εργασίες καθαρισμού στην Εθνική Οδό 2 Θεσσαλονίκης-όρια Νομού Καβάλας θα συνεχίσει η Υποδιεύθυνση Τεχνικών Έργων της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας από τη Δευτέρα 2 Φεβρουαρίου έως και την Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου 2026, με ώρα έναρξης στις 07:30 π.μ. και ανάλογα με τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες.

Πρόκειται για εργασίες αποψίλωσης δέντρων εκατέρωθεν της Εθνικής Οδού 2 Θεσσαλονίκης-όρια Νομού Καβάλας, τμηματικά στα σημεία:

-Από την έξοδο της γέφυρας στην Κοκκαλού έως τη διασταύρωση Μαδύτου και

-από τη διασταύρωση Σταυρού έως τα όρια Ν. Θεσσαλονίκης Η κίνηση των οχημάτων θα διενεργείται κατά περίπτωση σύμφωνα με τη σχετική απόφαση της Διεύθυνσης Τροχαίας Θεσσαλονίκης.

Ήδη έχει γίνει η σχετική συνεννόηση με το Τμήμα Τροχαίας Ασπροβάλτας ώστε να υπάρξουν οι απαραίτητες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την ασφαλέστερη διεξαγωγή της κυκλοφορίας στη διάρκεια των εργασιών.