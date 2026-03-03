Προβλήματα υδροδότησης σήμερα για 3 ώρες σε περιοχή της Θεσσαλονίκης

Προβλήματα υδροδότησης για διάστημα τριών ωρών θα σημειωθούν σήμερα, Τρίτη 3 Μαρτίου σε περιοχή της Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με ενημέρωση της ΕΥΑΘ, από τις 10:00π.μ. έως τις 13:00μ.μ. θα πραγματοποιηθούν εργασίες σύνδεσης νέου αγωγού στη συμβολή των οδών Κλαυθμώνος-Σικελιανού στην περιοχή της Άνω Πόλης (Επταπύργιο) του Δήμου Θεσσαλονίκης.

Λόγω των παραπάνω εργασιών θα παρουσιαστούν προβλήματα υδροδότησης στην περιοχή που περικλείεται από τις οδούς Αγράφων, Πολυδώρου, Μούσκου καθώς και στις παρακείμενες οδούς του Δήμου Θεσσαλονίκης.

Οι εργασίες που θα εκτελεστούν κρίνονται απαραίτητες για την ομαλή λειτουργία του δικτύου ύδρευσης και θα καταβληθούν προσπάθειες για την όσο το δυνατόν ταχύτερη αποκατάσταση της υδροδότησης και τη μικρότερη ενόχληση των καταναλωτών.