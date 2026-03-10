MENOY

Έτσι θα διατηρήσετε τα ξύλινα σας έπιπλα σαν καινούργια

THESTIVAL TEAM

Τα παλιά ξύλινα έπιπλα με την κατάλληλη φροντίδα όσα χρόνια και αν περάσουν θα είναι για πάντα επίκαιρα στη διακόσμηση, ως vintage κομμάτια τα οποία προσθέτουν γοητεία στο σπίτι.

Σε περίπτωση που έχετε επενδύσει σε ποιοτικά έπιπλα από ξύλο, τότε να είστε βέβαιοι ότι μπορούν να συντηρηθούν για μια ζωή. Παρόλα αυτά, ακόμη και η καλύτερη ποιότητα του ξύλου είναι επιρρεπής σε γρατσουνιές και άλλου είδους φθορές, αν αμελήσετε να την περιποίησή τους.

Χρειάζονται ιδιαίτερη προσοχή, γι ‘αυτό είναι σημαντικό να τους δοθεί επιπλέον φροντίδα και συντήρηση.

Το ξύλο, έχει εξαιρετικές ιδιότητες, καθώς είναι οικολογικό υλικό, παρέχει άριστη μόνωση μέχρι και πυρασφάλεια ανάλογα με το πάχος του και προέρχεται απευθείας από τη φύση χωρίς να χρειάζεται επεξεργασία με κάποιο άλλο πρόσθετο υλικό. Επίσης, είναι αρκετά εύκολο στον καθαρισμό και στη συντήρηση του.


Έρευνες μάλιστα έχουν αποδείξει ότι η όψη του, επειδή είναι φυσική ασκεί ευεργετική επίδραση στην ψυχολογία. Τα νερά που σχηματίζει στην επιφάνεια του, προκαλούν μία ευχάριστη οπτική αίσθηση και το συναίσθημα της ζεστασιάς και της ισορροπίας.

Παρά τα τεράστια πλεονεκτήματα του, το ξύλο έχει ορισμένα «ευαίσθητα» σημεία, που αν όμως τους δώσετε την απαραίτητη προσοχή, τότε θα μπορείτε να κρατήσετε για πάντα τα έπιπλα σας σαν καινούργια.


Παρακάτω ακολουθούν 6 tips που πρέπει να ακολουθήσετε για τη συντήρηση των ξύλινων επίπλων σας:

  1. Μην τοποθετείτε ζεστό φαγητό απευθείας στα έπιπλα, επειδή η θερμότητα μπορεί να τους προκαλέσει ζημιά. Αποφύγετε τη χρήση εξαιρετικά ζεστών και κρύων αντικειμένων για να αποφύγετε ζημιές.
  2. Καλό είναι να τα ξεσκονίζετε συχνά. Ο λόγος είναι επειδή από η σκόνη που συσσωρεύεται φθείρει την επιφάνεια του ξύλου. Ο καλύτερος τρόπος για να τα ξεσκονίσετε, είναι να χρησιμοποιήστε ένα μαλακό πανί.
  3. Η υπερβολική έκθεση στο φως του ήλιου, μπορεί επίσης να προκαλέσει ζημιά. Αυτό συμβαίνει επειδή υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να εμφανιστούν σκούρες κηλίδες στα έπιπλα. Η τοποθέτηση ενός τραπεζομάντιλου ή ενός runner, μπορεί να βοηθήσει. Διαφορετικά κλείνετε την κουρτίνα αν δείτε ότι έρχεται πολύ ώρα σε επαφή με το φως του ήλιου.
  4. Τα ειδικά προϊόντα περιποίησης και φροντίδας των ξύλινων επίπλων ανά συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα, μπορούν να διατηρήσουν τη λάμψη τους και να προσθέσουν ένα προστατευτικό στρώμα που θα συντηρεί την εκλεπτυσμένη τους όψη. Αν πάλι θέλετε να το καθαρίσετε με υλικά που έχετε στην κουζίνα τότε σε ένα δοχείο βάλτε τρία μέρη ελαιόλαδο και ένα ξίδι. Αν δεν αντέχετε τη μυρωδιά του, αντικαταστήστε το με το λεμόνι το οποίο έχει και αυτό αντισηπτικές ιδιότητες. Θα διαπιστώσετε με τον καιρό ότι τα έπιπλα σας θα αποκτήσουν τη χαμένη του γυαλάδα. Η σπιτική συνταγή είναι κατάλληλη για καθημερινή χρήση. Αν χρησιμοποιείτε χημικά καθαριστικά διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες στη συσκευασία.
  5. Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει υγρασία στα ξύλινα έπιπλα. Η παρουσία της μπορεί να προκαλέσει την ανάπτυξη μύκητα και μούχλας. Για τον λόγο αυτό, κρατήστε τα στεγνά για να μη χαθεί ποτέ το κομψό φινίρισμα τους.
  6. Τα παλιά έπιπλα μπορούν να αναπτύξουν μια δυσάρεστη μυρωδιά. Για να μη συμβεί αυτό, ψεκάστε την επιφάνεια τους με μαγειρική σόδα. Ο τρόπος αυτός, θα σας βοηθήσει να τα φρεσκάρετε και κυρίως για να απομακρύνετε τη δυσωδία.

Πηγή: spirossoulis.com

Tips Σπίτι

Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

