Εργασίες συντήρησης και σήμερα στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης – Ν. Μουδανιών – Σε ποια σημεία

Τις παρακάτω εργασίες συντήρησης στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης- Νέων Μουδανιών καθώς και σε άλλα σημεία του οδικού δικτύου στην Π.Ε. Χαλκιδικής συνεχίζει η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας ανάλογα με τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες:

Την Τρίτη 17 Φεβρουαρίου 2026, κατά τις ώρες 07.00-15.00, εργασίες συντήρησης οδοφωτισμού, στο τμήμα της Ε.Ο. Θεσσαλονίκης- Νέων Μουδανιών από το ύψος της γέφυρας της Νέας Ελβετίας και σε απόσταση περίπου 300 μ. στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Χαλκιδική, με τμηματικό αποκλεισμό της δεξιάς λωρίδας κυκλοφορίας.

Έως και την Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου 2026 , από τις 07.00 π.μ. έως τη δύση του ηλίου, εργασίες αποσυναρμολόγησης/συναρμολόγησης στηθαίων ασφαλείας και στις δύο κατευθύνσεις της Ε.Ο. Θεσσαλονίκης- Νέων Μουδανιών, από τη Χ.Θ. 40+500 έως τη Χ.Θ. 45+000. Οι εργασίες θα εκτελεστούν στο αριστερό ρεύμα κυκλοφορίας, με αποκλεισμό της αριστερής λωρίδας κυκλοφορίας τμηματικά.

Έως και την Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου 2026 , από τις 07.00 π.μ. έως τη δύση του ηλίου, εργασίες καθαρισμού από φερτά υλικά και αυτοφυή βλάστηση στα ερείσματα και στις επενδεδυμένες τάφρους στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης- Ν.Μουδανιών και στην Επαρχιακή Οδό Νέων Μουδανιών- Κύκλωμα Κασσάνδρας. Οι εργασίες θα εκτελεστούν σε όλο το μήκος συγκεκριμένων οδικών αξόνων, από κινητά συνεργεία εκατέρωθεν του οδοστρώματος κυκλοφορίας της οδού και στις δύο κατευθύνσεις, με αποκλεισμό της αντίστοιχης λωρίδας κυκλοφορίας τμηματικά. Επισημαίνεται ότι ο χρόνος αποκλεισμού των οδικών τμημάτων για την εκτέλεση των εργασιών θα είναι σχετικά μικρός και σύμφωνα με την εξέλιξη των εργασιών.

Από την Τρίτη 17 Φεβρουαρίου έως και την Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου 2026, από τις 07.00 π.μ. έως τη δύση του ηλίου, εργασίες τοποθέτησης κατακόρυφης σήμανσης (Πινακίδες) στην Εθνική Οδό 16 Θεσσαλονίκης – Γαλάτιστας – Αρναίας – Παλαιοχωρίου, στο τμήμα από τον Άγιο Πρόδρομο έως την είσοδο Αρναίας και από το γήπεδο της Αρναίας έως τον κόμβο Παλαιοχωρίου. Οι εργασίες θα εκτελεστούν από κινητά συνεργεία με ολιγόωρο σημειακό αποκλεισμό τμήματος λωρίδας κυκλοφορίας, εφόσον απαιτείται, στα σημεία που θα τοποθετηθούν οι πινακίδες.

Ήδη έχει γίνει η σχετική συνεννόηση με την Υποδιεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης καθώς και με τα Τμήματα Τροχαίας Μουδανιών, Θέρμης, Αρναίας και Πολυγύρου ώστε να υπάρξουν οι απαραίτητες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την ασφαλέστερη διεξαγωγή της κυκλοφορίας στη διάρκεια των εργασιών.