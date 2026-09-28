Εργασίες από σήμερα στην 27η Επαρχιακή Οδό Θεσσαλονίκης – Μηχανιώνας

Εργασίες κατασκευής άμεσης κυκλοφοριακής σύνδεσης τύπου «Γ» στην 27η Επαρχιακή Οδό Θεσσαλονίκης –Νέας Μηχανιώνας θα πραγματοποιήσει η Υποδιεύθυνση Τεχνικών Έργων της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας από σήμερα Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου έως και την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου 2026, από τις 07:00π.μ. έως και τις 3.00 μ.μ., εφόσον το επιτρέπουν οι καιρικές συνθήκες.

Συγκεκριμένα, προβλέπονται εργασίες για την κατασκευή οδοστρωσίας, την εφαρμογή ασφαλτικών στρώσεων, καθώς και την εγκατάσταση κατακόρυφης και οριζόντιας σήμανσης στο άκρο του υφιστάμενου οδοστρώματος, επί της Επαρχιακής Οδού 27 Θεσσαλονίκης – ΝέαςΜηχανιώνας, στη Χ.Θ. 15+000 αριστερά, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Θεσσαλονίκη, στην περιοχή της γέφυρας Ανθεμούντα.

Για την ασφαλή εκτέλεση των εργασιών απαιτείται η προσωρινή κατάληψη της δεξιάς λωρίδας κυκλοφορίας στο ρεύμα προς Θεσσαλονίκη και η εφαρμογή προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων επί της Επαρχιακής Οδού 27 Θεσσαλονίκης – Ν. Μηχανιώνας.

Ήδη έχει γίνει η σχετική συνεννόηση με το Τμήμα Τροχαίας Θέρμης, ώστε να εφαρμοστούν οι αναγκαίες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την ασφαλέστερη διεξαγωγή της κυκλοφορίας κατά τη διάρκεια των εργασιών.