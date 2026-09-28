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Εργασίες κοπής δέντρων από σήμερα στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης – Νέων Μουδανιών

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THESTIVAL TEAM

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Εργασίες κοπής δέντρων, επικίνδυνων για την οδική ασφάλεια, στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης – Νέων Μουδανιών θα πραγματοποιήσει η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Οι εργασίες θα εκτελούνται από σήμερα από τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου έως και την Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου 2026, από τις 07.00 π.μ. έως τη δύση του ηλίου, εφόσον οι καιρικές συνθήκες το επιτρέπουν.

Συγκεκριμένα, πρόκειται για εργασίες στην κεντρική νησίδα της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης- Νέων Μουδανιών, με τμηματικό αποκλεισμό της αριστερής λωρίδας κυκλοφορίας, ανά κατεύθυνση και τμηματικά.

Σημειώνεται ότι τα συνεργεία που θα εκτελούν τις εν λόγω εργασίες είναι κινητά και ότι ο χρόνος αποκλεισμού των οδικών τμημάτων για την εκτέλεση των εργασιών θα είναι σχετικά μικρός.

Ήδη έχει γίνει η σχετική συνεννόηση με την Υποδιεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης και το Τμήμα Τροχαίας Θέρμης, ώστε να εφαρμοστούν οι αναγκαίες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την ασφαλέστερη διεξαγωγή της κυκλοφορίας κατά τη διάρκεια των εργασιών.

Θεσσαλονίκη

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