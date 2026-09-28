Οι πληρωμές από e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ από σήμερα έως την Παρασκευή

Συνολικά 1.208.786.298,6 ευρώ σε 1.745.73 δικαιούχους θα καταβληθούν κατά την περίοδο 28 Σεπτεμβρίου έως 2 Οκτωβρίου, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης.

Ειδικότερα:

Από τον e-ΕΦΚΑ:

Στις 29 Σεπτεμβρίουθα καταβληθούν 1.123.486.298,60 ευρώ σε 1.649.038 δικαιούχους για πληρωμή κύριων και επικουρικών συντάξεων Οκτωβρίου.

Στις 30 Σεπτεμβρίου θα καταβληθούν 2.500.000 ευρώ σε 7.000 δικαιούχους για πληρωμή προκαταβολών συντάξεων Οκτωβρίου του ν. 4778/2021.

Στις 2 Οκτωβρίου θα καταβληθούν 300.000 ευρώ σε 350 δικαιούχους για πληρωμή εξωιδρυματικών επιδομάτων ΤΑΥΤΕΚΩ.

Από τις 28 Σεπτεμβρίου έως τις 2 Οκτωβρίου θα καταβληθούν 15.000.000ευρώ σε1.100δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων εφάπαξ.

Στις 30 Σεπτεμβρίου θα καταβληθούν 2.500.000 ευρώ σε 1.600 δικαιούχους για επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθεισών εισφορών μη μισθωτών.

Από τη ΔΥΠΑ θα γίνουν οι εξής καταβολές: