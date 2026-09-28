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Οι πληρωμές από e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ από σήμερα έως την Παρασκευή

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Συνολικά 1.208.786.298,6 ευρώ σε 1.745.73 δικαιούχους θα καταβληθούν κατά την περίοδο 28 Σεπτεμβρίου έως 2 Οκτωβρίου, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης.

Ειδικότερα:

Από τον e-ΕΦΚΑ:

  • Στις 29 Σεπτεμβρίουθα καταβληθούν 1.123.486.298,60 ευρώ σε 1.649.038 δικαιούχους  για πληρωμή κύριων και επικουρικών συντάξεων Οκτωβρίου.
  • Στις 30 Σεπτεμβρίου θα καταβληθούν 2.500.000 ευρώ σε 7.000 δικαιούχους για πληρωμή προκαταβολών συντάξεων Οκτωβρίου του ν. 4778/2021.
  • Στις 2 Οκτωβρίου θα καταβληθούν 300.000 ευρώ σε 350 δικαιούχους για πληρωμή εξωιδρυματικών επιδομάτων ΤΑΥΤΕΚΩ.
  • Από τις 28 Σεπτεμβρίου έως τις 2 Οκτωβρίου θα καταβληθούν 15.000.000ευρώ σε1.100δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων εφάπαξ.
  • Στις 30 Σεπτεμβρίου θα καταβληθούν 2.500.000 ευρώ σε 1.600 δικαιούχους για επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθεισών εισφορών μη μισθωτών.

Από τη ΔΥΠΑ θα γίνουν οι εξής καταβολές:

  • 32.000.000 ευρώ σε 53.000 δικαιούχους για καταβολή επιδομάτων ανεργίας και λοιπών επιδομάτων.
  • 12.000.000 ευρώ σε 14.000  μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.
  • 21.000.000 ευρώ σε 20.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.

e-ΕΦΚΑ ΔΥΠΑ

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