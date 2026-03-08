Χωρίς ρεύμα σήμερα για 10 ώρες περιοχή στη Θεσσαλονίκη

Προγραμματισμένη διακοπή ρεύματος θα πραγματοποιηθεί σήμερα Κυριακή σε περιοχή της Θεσσαλονίκης.

Συγκεκριμένα, χωρίς ρεύμα θα παραμείνουν καταναλωτές των δήμων Θερμαϊκού και Θέρμης και συγκεκριμένα, οι καταναλωτές που βρίσκονται στην Δ.Κ. Άνω Περαίας, καθώς και οι καταναλωτές που βρίσκονται εκατέρωθεν της Ε.Ο. Θεσσαλονίκης-Περαίας απο το ύψος της οδού Αμπελοκήπων έως και το ύψος της οδού Μιαούλη. Ενδεικτικά καταναλωτές Κλειστό γυμναστήριο Μίκρας, Ξενοδοχείο Royal κ.α. Συμπεριλαμβανομένων αρδευτικών και φωτοβολταικών σταθμών.